Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Microsoft zpřísnil pravidla OneDrivu a málokdo si toho všiml. Když neplatíte, stačí překročit 5 GB a nepošlete ani e-mail

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Microsoft od února 2023 tiše propojil cloudovou kvótu s e-mailem. Přeplníte 5 GB na OneDrivu a Outlook.com přestane přijímat i odesílat poštu.
Telefon Microsoft OneDrive

Telefon Microsoft OneDrive

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:49

Reklama
Další články z Mobify.cz
Kreml úplně zablokoval ruský Telegram, na kterém stála komunikace armády. Rusové našli způsob, jak ho používat
Kreml úplně zablokoval ruský Telegram, na kterém stála komunikace armády. Rusové našli způsob, jak ho používat
Honor Magic 9 Pro Max natáčí video jako hollywoodská kamera Arri. Otázka zní, jestli to vůbec někdo využije
Honor Magic 9 Pro Max natáčí video jako hollywoodská kamera Arri. Otázka zní, jestli to vůbec někdo využije

Honor do nejnovějšího telefonu přenesl barevnou logiku filmových kamer ARRI. Výsledek vypadá skvěle na...

Hledání restaurací a aktivit v Google Mapách je ztrátou času. Gemini udělala plán na celý den za minutu
Hledání restaurací a aktivit v Google Mapách je ztrátou času. Gemini udělala plán na celý den za minutu

Technologický redaktor Akshay Bhalla z Android Police zadal Gemini jeden hlasový prompt a dostal hotový...

Chcete výkonný smartphone? Použijte větráček. Mobilní procesory narazily na své teplotní maximum
Chcete výkonný smartphone? Použijte větráček. Mobilní procesory narazily na své teplotní maximum

Nejnovější mobilní čipy zvládnou spočítat prakticky cokoliv. Jenže tenký telefon nedokáže odvést teplo,...

Nový virus na Androidu krade hesla k bankovnictví a nedá se odinstalovat. Šíří se přes falešnou aplikaci na Google Play
Nový virus na Androidu krade hesla k bankovnictví a nedá se odinstalovat. Šíří se přes falešnou aplikaci na Google Play

Bezpečnostní firma odhalila bankovní trojan, který se šíří přes podvržené webové stránky věrně napodobující...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.