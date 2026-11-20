Štěpán Kozub rozvířil pořádnou debatu. Během divadelního vystoupení označil děti ze speciální školy hanlivým výrazem a jeho poznámka pobouřila známé osobností.
Štěpán Kozub patří mezi komiky, kteří si zakládají na černém a často velmi nekorektním humoru. Tentokrát ale podle mnohých překročil hranici, za kterou už se lidé nesmějí, ale spíše se cítí dotčení. Během divadelního vystoupení totiž použil hanlivé označení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Záznam jeho poznámky se následně začal šířit po sociálních sítích a vyvolal bouřlivou diskusi. Ozvaly se Nikol Leitgeb, Tamara Klusová i herečka Mahulena Bočanová, která sama vychovává dceru s autismem. V redakci In-Lifestyle jsme byli také zvědaví, jak Kozubův výrok vnímají naši čtenáři.
Kozubova poznámka vyvolala vlnu kritiky
K celé situaci došlo během Kozubova vystoupení, když se komik začal vyptávat ženy v publiku na její povolání. Když zjistil, že pracuje jako učitelka na speciální škole, označil její žáky hanlivým slovem „degeni“. Tato poznámka se stala předmětem kritiky. Zatímco část publika ji mohla vnímat jako součást jeho drsného komediálního stylu, jiní upozorňují, že podobné výroky mohou být velmi zraňující pro rodiny, které každodenně řeší péči o děti s handicapem. Mezi prvními se proti Kozubovu výroku ohradila Nikol Leitgeb. Na sociálních sítích neskrývala rozhořčení a zpochybnila, zda si komik vůbec uvědomuje, jak náročný je život rodin dětí se speciálními potřebami. Vadilo jí také, že se podobný výstup objevoval na profilu rádia Evropa 2. Svůj nesouhlas vyjádřila velmi ostře a připomněla, že podobná slova by měla zaznít přímo před rodiči těchto dětí, nikoliv pouze jako laciná pointa před publikem.
Tamara Klusová se do Kozuba pustila také. Vadilo jí především, že děti, které už tak často bojují s přijetím a pocitem rovnocennosti, se stávají terčem podobných vtípků. Ve svém příspěvku označila komikův humor za ubohý a připomněla, že lidé s velkým dosahem na sociálních sítích by měli přemýšlet také o tom, jak jejich slova působí na ostatní. Do diskuse se zapojila také Mahulena Bočanová, jejíž dcera Márinka má poruchu autistického spektra. Herečka nejprve sdílela kritický příspěvek Nikol Leitgeb a připojila se k jejímu nesouhlasu. Později ale přidala i vlastní pohled, který byl o něco smířlivější.
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Připustila, že Kozubova poznámka byla za hranou a rodičů se může bolestně dotknout. Zároveň ale zdůraznila, že černý humor je součástí života i některých lidí s handicapem. Na komika se podle svých slov nezlobí, jen by s podobným tématem zacházela opatrněji. Sám Kozub se k celé kauze vyjádřil pro web Prima Ženy. Kritika ho podle jeho slov příliš nezajímá. „Přece nebudu černý humor vysvětlovat,“ vzkázal. Dodal, že jde o humor, kterému někdo rozumí a jiný nikoliv, a že to respektuje.
A co si o Kozubově vtípku myslí naši čtenáři?
Zajímalo nás také, jak na celou situaci nahlížejí naši čtenáři. V redakci In-Lifestyle jsme proto uspořádali anketu, v rámci které jsme rozeslali 263 e-mailů kontaktům z naší databáze. Zpět se nám vrátilo 68 odpovědí, z toho 57 od žen a 11 od mužů. Většina respondentů (84 %) se přiklonila k názoru, že Kozubova poznámka byla nevhodná, zbylých 16 % nevidí poznámku jako urážku a berou ji jako formu humoru. Čtenáři nejčastěji uváděli, že podobný výrok může rodiče dětí se zdravotním postižením nebo jinými speciálními potřebami velmi ranit. Podle mnohých existují témata, u kterých by měl i černý humor mít určité hranice.
V odpovědích se objevovaly především názory zdůrazňující ohleduplnost a respekt k rodinám, které se s podobnými problémy potýkají každý den. Někteří ale připomínali také právo komiků na svobodný humor a upozorňovali, že ne každý vtip musí být určen všem. Vybrali jsme tři komentáře našich čtenářů, jak se na celou věc dívají.
„Tohle už podle mě není vtipné. Rodiče těch dětí mají dost starostí a opravdu nepotřebují ještě poslouchat, jak se jim někdo veřejně vysmívá.“ – Adéla M.
„Kozub to přehnal. Chápu černý humor, ale dělat si legraci z dětí, které se samy nemohou bránit, mi přijde zbytečné a nevhodné.“ – Zdena CH.
„Myslím, že se z toho dělá zbytečné haló. Lidi přišli do divadla na humor, a Kozub je prostě známý tím, že jeho humor není pro všechny. Nemyslím si, že chtěl někoho skutečně urazit. Kdo ho nemá rád, nemusí na jeho vystoupení chodit a zbytečně se rozčilovat.“ – Ladislav S.
Autorský komentář redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Štěpán Kozub rozčílil známé tváře vtipem o dětech ze speciální školy: K Leitgeb se přidala i Bočanová byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.