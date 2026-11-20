Před 35 lety se ve válce v Jugoslávii odehrál masakr, při kterém zahynulo více než 200 lidí
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Slobodan_Milosevic_Dayton_Agreement Srbsko Jugoslávie genocida zločinec
Článek byl publikován 20.11.2026 05:59
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