Vodu, která zůstane po vaření vajec, většina lidí bez přemýšlení vylije do dřezu. Přitom ji lze za určitých podmínek využít také při péči o pokojové rostliny nebo květiny na balkoně. Důležité však je vědět, kdy má takové zalévání smysl, kterým rostlinám může prospět a čemu se raději vyhnout.
Obsah vody po vaření vajec
Při vaření se mohou z vaječných skořápek uvolňovat malé množství minerálních látek, především vápníku. Ten je důležitý pro správný vývoj rostlinných pletiv. Jeho skutečné množství ve vodě ale závisí na délce vaření, vlastnostech vody i stavu skořápek. Nelze proto počítat s tím, že každá várka vody představuje spolehlivé hnojivo. Voda z vaření vajec navíc neobsahuje automaticky všechny živiny, které rostliny potřebují. Nenahrazuje tedy běžné hnojení a její přínos může být v praxi poměrně malý.
Tip: Jak uvařit vejce. Pozor na zbytečné chyby.
Kdy je vhodné vodu použít
Nejdůležitější podmínkou je, aby voda neobsahovala sůl ani jiné přísady. Pokud vejce vaříte v obyčejné vodě bez soli, můžete ji po úplném vychladnutí příležitostně použít k zalévání rostlin, které vyžadují běžnou zálivku. Nikdy ji nelijte ke kořenům horkou nebo vlažnou, protože by mohla poškodit citlivé kořeny.
Vodu použijte čerstvou, ideálně ještě tentýž den. Pokud ji necháte dlouho stát, mohou se v ní množit mikroorganismy a její kvalita se zhorší. Zbytky skořápek ani jiné nečistoty není vhodné nechávat v nádobě s vodou určenou k dalšímu použití.
Kterým rostlinám může prospět
Příležitostná zálivka nesolenou vodou po vaření vajec může být vhodná pro běžné pokojové rostliny, například zelenec nebo některé druhy filodendronů, pokud jim vyhovuje kvalita vaší vody. Nečekejte ale výrazný růstový účinek ani rychlejší kvetení.
Pozornost věnujte zejména rostlinám citlivým na vápník a změny pH půdy. Vodu s možným obsahem vápníku raději nepoužívejte pravidelně u kyselomilných druhů, jako jsou azalky, kamélie nebo borůvky. Opatrnost je namístě také u orchidejí, které mají specifické nároky na zálivku a kvalitu vody.
Čemu se při zalévání vyhnout
Vodu po vaření vajec nikdy nepoužívejte, pokud jste do ní přidali sůl. Ta se hromadí v substrátu a může poškozovat kořeny. Nevhodná je rovněž voda ochucená octem nebo jinými přísadami. Pokud máte tvrdou vodu z vodovodu, další přísun minerálů nemusí být žádoucí. Při pravidelném zalévání se totiž mohou v půdě hromadit soli a minerální usazeniny. Nejbezpečnější je proto tuto metodu vnímat pouze jako občasné využití vody, nikoli jako náhradu běžné zálivky.
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Jednoduchý způsob, jak neplýtvat
Až příště uvaříte vejce bez soli, nechte vodu vychladnout a využijte ji podle potřeby k občasnému zalití vhodných rostlin. Pokud si nejste jistí jejich nároky, obyčejná voda je bezpečnější volbou. Rostlinám totiž nejvíce prospívá správná zálivka, vhodný substrát a přiměřené hnojení, nikoli neověřené domácí triky.
Zdroj: autorka, https://www.ireceptar.cz/zahrada/vapenna-voda-pro-rostliny/
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