Vídeňská kanalizace musí při přívalových deštích během krátké doby odvádět mnohonásobně větší množství vody než za běžného provozu. Aby metropole dokázala omezit riziko zaplavování ulic a přetížení kanalizační sítě, investovala 18 milionů eur do modernizace čerpací stanice na Dunajském ostrově. Její nová technologie umožňuje přečerpat až 60 000 litrů vody za sekundu, přičemž samotné nové čerpadlo zvládne 15 000 litrů za sekundu.
Zařízení společnosti Wien Kanal odvádí odpadní vody z 21. a 22. vídeňského obvodu, tedy z Floridsdorfu a Donaustadtu. V těchto dvou částech rakouské metropole žije dohromady přibližně 427 000 obyvatel. Samotný Floridsdorf má zhruba 192 000 a Donaustadt 235 000 obyvatel. Oba tyto obvody leží na levém břehu Dunaje a patří k nejrychleji rostoucím oblastem města. Čerpací stanice vybudovaná v letech 1970 až 1980 prošla rozsáhlou modernizací, která trvala 22 měsíců. K jejímu zahájení přispěly také zkušenosti z povodní v září 2024.
Čerpací stanice s instalovaným elektrickým výkonem téměř 10 megawattů za sucha přečerpává 600 až 2 000 litrů odpadní vody za sekundu. Při silném dešti se však do kanalizace dostává také velké množství srážkové vody, která spolu se splašky z domácností zvyšuje její zatížení. Aby se předešlo zaplavování ulic, může stanice odvádět část směsné odpadní vody přímo do Dunaje. Před modernizací přitom využívala tři čerpadla pro odpadní vody a šest čerpadel pro dešťovou vodu, která dohromady dokázala přečerpat 45 000 litrů za sekundu. Po instalaci nového čerpadla dokáže stanice odvádět až 60 000 litrů vody za sekundu. Jedná se o největší čerpadlo svého druhu v Evropě.
Projekt se zaměřil také na energetickou účinnost. Nové frekvenční měniče umožňují přizpůsobovat výkon čerpadel aktuálnímu přítoku vody, čímž snižují spotřebu elektřiny a prodlužují životnost zařízení. Chladicí systém nově využívá podzemní vodu a výměník tepla. Na střeše stanice vznikla fotovoltaická elektrárna o výkonu 260 kW a ploše 3 000 metrů čtverečních. Vytápění topným olejem nahradila tepelná čerpadla využívající podzemní vodu. Opatření mají ročně ušetřit 50 000 eur a snížit emise CO₂ o 300 tun.
Modernizací prošla rovněž digitální infrastruktura, která zajišťuje nepřetržité řízení kanalizační sítě. Z centrálního dispečinku na Dunajském ostrově pracovníci sledují přibližně 2 500 kilometrů kanalizace, kterou denně proteče kolem 500 milionů litrů odpadních vod. Nový hardware a software mají zvýšit nejen výkon systému, ale také jeho odolnost vůči kybernetickým útokům.
Vídeň plánuje v posilování kanalizační infrastruktury pokračovat. Na Dunajském ostrově má vzniknout podzemní retenční nádrž o objemu 100 milionů litrů, která umožní dočasně zadržet odpadní vodu při výpadku čerpací stanice a omezit její vypouštění do řeky během silných dešťů. Dalším záměrem je vybudování přibližně 500 metrů dlouhého potrubí pod Dunajem, které vytvoří záložní trasu pro odvádění odpadních vod do čistírny v Simmeringu.
Petr Dvořák
zdroj: City of Vienna