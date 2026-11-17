Minulé úterý 10. listopadu podepsala česká investiční skupina Odien Group s mezinárodní hotelovou společností Accor franšízovou smlouvu na vznik hotelu Sofitel Kaštela. Prestižní francouzská značka tak vůbec poprvé vstoupí na chorvatský trh. Nový luxusní hotel má vyrůst v bezprostřední blízkosti Jaderského moře na dalmatském pobřeží nedaleko Splitu a jeho otevření se plánuje na rok 2029.
Smlouva byla podepsána na zámku Vitturi v chorvatské Kaštele. Projekt představuje významný krok v ambiciózním plánu české investiční skupiny, která chce během příštích pěti let investovat v této oblasti více než 100 milionů eur. Kromě luxusních hotelů počítá také s rezidenčními projekty a ubytovacími kapacitami pro zaměstnance.
Sofitel Kaštela vznikne v části Kaštel Stari v areálu bývalého rekreačního střediska Zeničko. Nabídne celkem 137 pokojů a apartmá, restaurace, bary, wellness centrum, vnitřní i venkovní bazény, plážový klub a konferenční prostory. Provoz hotelu zajistí hotelová divize Odien Group. Značka Sofitel, která patří do portfolia skupiny Accor, provozuje po celém světě více než 120 hotelů.
Podle vedení Accoru má nový projekt spojit francouzskou eleganci s atmosférou a kulturním dědictvím jadranského pobřeží. Majitel Odien Group Mike Saran zároveň zdůrazňuje, že ambice společnosti nekončí u výstavby samotného hotelu. Cílem je vytvořit mezinárodně známou destinaci s důrazem na kvalitu a exkluzivní turistické zážitky.
Vedle hotelu Sofitel získala česká skupina také historický zámek Štafileo v části Kaštel Štafilić. Ten plánuje zrekonstruovat a přeměnit na butikový hotel, který zachová historický charakter objektu.
Česká stopa v historii Kaštely
Nová investice má zajímavou historickou souvislost s Českem. Už v roce 1909 zde český lékař Jindřich Šoulavý otevřel první turistický penzion s koupací pláží. Kaštelu propagoval jako celoroční destinaci vhodnou nejen k dovolené, ale také k ozdravným pobytům díky příznivému klimatu.
Kaštela se rozkládá na více než 17 kilometrech jadranského pobřeží mezi Splitem a Trogirem. Tvoří ji sedm historických sídel, která vznikala kolem renesančních pevností a dala oblasti přezdívku město sedmi hradů. Od nás je to do Kaštely autem zhruba tisíc kilometrů.
Petr Dvořák
zdroj: Primeco