Další opatření kvůli kolonám, zavřeli připojovací rampu na Cínoveckou z Ďáblické
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Další opatření kvůli kolonám, zavřeli připojovací rampu na Cínoveckou z ĎáblickéZdroj: TSK
Článek byl publikován 18.11.2026 05:21
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →