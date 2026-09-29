Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provozPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provoz
Zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Bylo jí 52 let. Svůj profesní život...
Pravidelná dávka informací pro fanoušky budějovického fotbalu je opět tu. V nejnovější epizodě...
Poslední týden v září přinese na jih Čech babí léto. Podle předpovědi meteorologů se teploty budou...
Všímavost jednoho řidiče pomohla na jihu Čech vypátrat muže, po kterém pátrali policisté z Valašského...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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