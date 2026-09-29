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Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provoz

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Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve chvíli, kdy se hladina zvýší o půl metru. Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem.
Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provoz

Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provoz

Zdroj: Turistický spolek Lipensko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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