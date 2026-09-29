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Dokonale šťavnatá sekaná díky ingredienci, kterou každý vyhazuje do koše: Už po prvním soustě vám spadne brada

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Sekaná se drolí a vysychá? Chyba není v koření. Přidejte do mletého masa staré pečivo a výsledek vás překvapí. Recept krok za krokem.
Fotografie k receptu: Dokonale šťavnatá sekaná díky ingredienci, která běžně končí v koši

Fotografie k receptu: Dokonale šťavnatá sekaná díky ingredienci, která běžně končí v koši

Zdroj: Sekaná s kaší na talíři. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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