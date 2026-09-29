Dokonale šťavnatá sekaná díky ingredienci, kterou každý vyhazuje do koše: Už po prvním soustě vám spadne brada

z trouby někdy vypadá slibně, ale po rozkrojení je Sekaná suchá a začne se rozpadat. V koření ani v samotném mase přitom chyba být nemusí. Často chybí obyčejná věc z chlebníku: ztvrdlý rohlík nebo houska, které by jinak skončily v koši. Když se starší pečivo namočí, drží v sekané vlhkost a pomůže spojit směs tak, aby pečeně zůstala vláčná, pevná a šla dobře krájet i druhý den zastudena. Mleté maso potřebuje víc než jen vejce a cibuli
patří u domácí sekané k nejjistějším základům. Healthline u vepřového masa zmiňuje vysoký obsah Směs hovězího a vepřového masa thiaminu (vitamínu B1), selenu a zinku, hovězí pak přináší hlavně železo a vitamín B12, který se z rostlinných zdrojů získává jen velmi obtížně. Sekaná tedy nemusí být jen poctivý nedělní , ale i jídlo s poměrně slušnou výživovou hodnotou. oběd
Jen samotné maso, byť dobré, šťavnatou pečeni nezajistí, říká Morton Salt. V troubě se svalová vlákna stáhnou a vytlačí ven tuk i šťávu. Když ve směsi není surovina, která vlhkost podrží, odpaří se nebo vyteče do pekáče a uvnitř zůstane drobivá suchá hmota. Mouka ani suchá kupovaná
strouhanka to většinou nespraví. Jsou samy o sobě suché a z masa vlhkost spíš vytahují, než aby ji udržely tam, kde má být. Recept na šťavnatou domácí sekanou
Ingredience pro přípravu Mleté maso (mix hovězího a vepřového) – 800 g Staré housky nebo rohlíky (2-3 dny odležené) – 2 ks Mléko na namočení pečiva – přibližně 150 ml Vejce – 2 ks Cibule – 1 ks Česnek – 2 stroužky Sůl – 1 lžička Pepř, majoránka, mletá paprika – podle chuti Rostlinný olej na osmahnutí cibule – 1 lžíce Rozšlehaný bílek nebo voda na potření povrchu Postup přípravy extra šťavnaté sekané se starým pečivem
1. Housky nebo rohlíky natrhejte na menší kusy a přelijte mlékem. Dejte jim
10-15 minut, aby se opravdu nasákly. Pak je promněte mezi prsty a lehce vymačkejte. Ne úplně dosucha, jen aby z nich mléko neteklo proudem.
2. Cibuli nakrájejte nadrobno a nechte ji na oleji zezlátnout. Syrová cibule se v masové směsi hůř spojí a někdy umí udělat nepříjemně ostrou až nahořklou chuť. Do masa ji vmíchejte až vychladlou.
3. Do větší mísy vložte mleté maso, rozmočené pečivo, osmahnutou cibuli, prolisovaný česnek a vejce. Osolte, opepřete, přidejte majoránku a trochu mleté papriky.
4. Směs
důkladně hněťte rukama několik minut. Měla by se začít lepit a mírně táhnout. Pomůže i lžíce nebo dvě ledové vody, hmota pak bývá kompaktnější. Sekaná v troubě. | Foto: Cooky.cz – Jan Dalecký
5. Z připravené směsi vytvarujte šišku a
několikrát jí praštěte o pracovní plochu. Zní to trochu neotesaně, ale dostanete z ní vzduchové bubliny, které by při pečení mohly popraskat povrch.
6. Povrch uhlaďte mokrýma rukama, případně ho potřete rozšlehaným bílkem. Sekaná se pak lépe zatáhne, získá pěknou barvu a drží tvar.
Vynikající sekanou nemusí držet pohromadě jen strouhanka: Řezníci věří obyčejné bramboře
7. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 60-70 minut. V průběhu pečení ji můžete jednou lehce podlít vodou nebo vývarem.
8. Hotovou sekanou nechte před krájením
alespoň 10 minut odpočinout. Šťáva se uvnitř ustálí a plátky se při řezu tolik netrhají. Co jsme zjistili při vlastním testování
V redakci jsme tuto verzi doporučovanou i webem Chowhound zkoušeli s dvoudenními rohlíky namočenými v plnotučném mléce. Rozdíl proti sekané se suchou strouhankou byl vidět hned po prvním řezu nožem. Plátky držely, uvnitř nebyla suchá drobivá střídka a pečeně se nerozpadala ani po vychladnutí.
Pár drobností, které se při přípravě osvědčily: Mléko můžete nahradit vývarem. Sekaná pak dostane plnější, masovější chuť. Do směsi se dá vmíchat syrová nastrouhaná brambora (jeden střední kus na 800 g masa). V hotové sekané ji nepoznáte, ale textura je jemnější. Studená sekaná z lednice, nakrájená na chleba s hořčicí, patří pořád k nejlepším způsobům, jak ji dojíst.
Domácí sekaná pečená ve vepřové bránici podle starého osvědčeného postupu
Cuketová sekaná z jednoho pekáčku je odlehčená letní večeře. Výborná teplá i studená
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Healthline, MortonSalt, Chowhound