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Křest přímo na nemocničním lůžku. Přání seniorky pomohli splnit nemocniční kaplani

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Nemocniční pokoj se na chvíli proměnil v místo slavnostního setkání. Jedna z pacientek na oddělení Sociálních lůžek přijala za přítomnosti své rodiny křest. Ten pro ni připravili zaměstnanci oddělení společně s nemocničními kaplany.
Křest přímo na nemocničním lůžku. Přání seniorky pomohli splnit nemocniční kaplani

Křest přímo na nemocničním lůžku. Přání seniorky pomohli splnit nemocniční kaplani

Zdroj: Nemocnice České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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