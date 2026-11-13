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Liberecký kraj schválil zdravotní plán na roky 2026 až 2030

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Rada Libereckého kraje schválila akční plán zdravotní politiky pro období 2026–2030. Dokument navazuje na vyhodnocení předchozích let a vychází z aktuálních analýz zdravotního stavu…
Nemocnice LBC 2

Nemocnice LBC 2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:30

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