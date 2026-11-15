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Hitlerův Gepard: Flakpanzer IV Kugelblitz se dvěma 30mm kanóny přišel na bojiště příliš pozdě

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Kugelblitz byl poslední vývojový stupeň Flakpanzeru IV s uzavřenou věží a dvojicí kanónů MK 103. Vyrobeno bylo jen několik kusů.
Hitlerův Gepard: Flakpanzer IV Kugelblitz se dvěma 30mm kanóny přišel na bojiště příliš pozdě

Hitlerův Gepard: Flakpanzer IV Kugelblitz se dvěma 30mm kanóny přišel na bojiště příliš pozdě

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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