Německá armáda začala na své nejmodernější tanky Leopard 2A7A1 instalovat improvizované ochranné klece proti bezpilotním prostředkům.
Zajímavé je, že se jedná o stroje vybavené izraelským aktivním ochranným systémem Trophy. Nová úprava vzniká přímo v rukou vojáků
45. tankové brigády Litauen a souvisí s přípravou na rozsáhlé cvičení Freedom Shield 26-II v Litvě. Snímky se objevily jak na sociálních sítích, tak na webu Defence Blog. Nová hrozba mění podobu moderního tanku
Ještě před několika lety by
představa moderního západního hlavního bitevního tanku vybaveného improvizovanou kovovou klecí připomínala spíše fotografie ruských obrněnců z ukrajinského bojiště. Tanky T-72B3M pro ruskou armádu, snímek obrazovky z videa Rostecu
Dnes se však podobná řešení dostávají také do výzbroje západních armád. Nejnovější příklad přichází z Litvy, kde němečtí vojáci 45. tankové brigády „Litauen”
pracují na dodatečné ochraně tanků Leopard 2. Fotografie zveřejněné německou armádou zachycují vojáky, kteří upravují kovové profily a pletivo. Jednotlivé části následně sestavují do konstrukce umístěné nad věží tanku.
Nejde přitom o průmyslově vyráběný ochranný komplet, ale o řešení vycházející z iniciativy samotných příslušníků brigády.
Podle informací zveřejněných 16. listopadu 2026 serverem Defence Blog
se jedná o tank Leopard 2A7A1 vybavený izraelským systémem aktivní ochrany Trophy. Leopard 2A7A1 a izraelský Trophy
Leopard 2A7A1 představuje jednu z důležitých modernizačních etap německého hlavního bojového tanku. Jeho charakteristickým prvkem je právě izraelský systém aktivní ochrany Trophy, vyvinutý společností Rafael Advanced Defense Systems. Bundeswehr oficiálně představil tuto konfiguraci Leopardu v říjnu 2024. Trophy využívá radarové senzory, které sledují okolí vozidla a vyhodnocují přilétající protitankové hrozby.
Pokud systém vyhodnotí útok jako nebezpečný, aktivuje příslušné odpalovací zařízení a vypustí obrannou munici, která má útočící projektil zničit ještě před zásahem pancéřování.
Jeho hlavním úkolem je ochrana proti protitankovým řízeným střelám a dalším podobným hrozbám. Nejde však o univerzální štít schopný zastavit jakýkoliv prostředek, který se k tanku přiblíží.
Operátoři dronů, АрміяІнформ, CC BY 4.0
Právě zde se ukazuje jeden z problémů současného bojiště.
Malé bezpilotní prostředky, zejména FPV drony, mohou útočit z různých směrů a využívat zranitelná místa obrněných vozidel. Zvlášť nebezpečné jsou útoky na horní část věže a střechu korby, kde bývá ochrana zpravidla slabší než na čelním pancíři. Trophy proto nelze považovat za náhradu všech ostatních vrstev ochrany. Proč Němci přidávají “ruské klece”?
Klecová konstrukce má plnit jinou funkci než Trophy.
Cílem klece je vytvořit fyzickou překážku mezi útočícím dronem a nejzranitelnějšími částmi . Při kontaktu s konstrukcí může dojít k poškození bezpilotního prostředku, předčasné iniciaci jeho bojové hlavice nebo alespoň ke změně podmínek jejího působení. tanku
Nelze ovšem předpokládat, že kovová mříž spolehlivě zastaví každý FPV dron. Výsledek závisí na konstrukci hlavice, úhlu útoku, rychlosti a místě kontaktu. Klec také automaticky neřeší útoky na boky a zadní část vozidla.
Z vojenského hlediska je důležité, že tato úprava představuje relativně levnou a rychle realizovatelnou možnost zvýšení ochrany. Na rozdíl od komplexního modernizačního programu nevyžaduje zásah do samotné pancéřové konstrukce ani vývoj nového elektronického systému.
Německý odborný server Hartpunkt již v červenci 2026 informoval, že Bundeswehr experimentuje s ochrannými klecemi a sítěmi na různých obrněných vozidlech.
První fotografie pocházely z červnového cvičení Freedom Shield v Litvě. Vedle tanků
Leopard 2 byly zachyceny také obrněné transportéry Fuchs. Mluvčí německých pozemních sil tehdy potvrdil, že iniciativa vychází přímo od příslušníků 45. tankové brigády. Podle zveřejněných informací jsou podobné úpravy armádou tolerovány, pokud nevyžadují například vrtání do pancéřování. Freedom Shield 26-II: Zkouška v prostředí dronové války
Instalace nových konstrukcí souvisí s přípravou na cvičení Freedom Shield 26-II, které se uskuteční od 17. do 27. listopadu 2026 na litevském výcvikovém prostoru Rūdninkai.
Jeho hlavním organizátorem je
45. tanková brigáda „Litauen”, která představuje důležitou součást německého závazku k posílení obrany východního křídla NATO. Brigáda je budována jako trvalá německá vojenská přítomnost v Litvě a její plné sestavení je plánováno na konec roku 2027. Leopard na IDETu, Redakce Securitytech.cz, Volné dílo
Podle tiskové zprávy brigády z 6. listopadu se cvičení zúčastní přibližně 3 800 vojáků. Zapojí se také příslušníci mnohonárodní bojové skupiny NATO v Litvě a litevská jednotka.
Pozornost si zaslouží především plánované použití bezpilotních prostředků.
Německá armáda počítá s nasazením přibližně 700 dronů určených k průzkumu a úderům. Poprvé mají být v rámci tohoto cvičení vyzkoušeny také stovky kusů vyčkávací munice, konkrétně 100 systémů tzv. “loitering munition”.
Vedle klasického kombinovaného boje se tak vojáci budou připravovat na prostředí, v němž průzkumné a útočné drony představují nedílnou součást pozemních operací.
Návrat jednoduchých řešení na moderní bojiště
Německý Leopard 2A7A1 s Trophy představuje zajímavý příklad proměny současného obrněného boje. Ještě nedávno se předpokládalo, že moderní tank bude chráněn především kombinací vícevrstvého pancéřování, elektronických senzorů a aktivních obranných systémů.
Ukrajinské bojiště však ukázalo, že ani technologicky vyspělá obrněná vozidla nejsou vůči levným bezpilotním prostředkům imunní.
a nelze od ní očekávat úplnou ochranu. Její význam spočívá především v tom, že vojáci hledají další možnosti, jak zvýšit šanci na přežití tanku bez nákladných konstrukčních změn. Klec nad věží samozřejmě není revolučním řešením
Moderní tank totiž už nemůže počítat pouze s tím, že jeho nejsilnější pancíř směřuje dopředu. Hrozba dnes přichází také ze vzduchu, často od prostředků, jejichž cena představuje jen zlomek hodnoty napadeného vozidla. A právě v tom spočívá paradox současné vojenské techniky. I
jeden z nejmodernějších evropských tanků s izraelským aktivním ochranným systémem potřebuje nad věží poměrně jednoduchou kovovou konstrukci.
Zajímavé bude sledovat, zda Bundeswehr zůstane u improvizovaných klecí vyráběných přímo jednotkami, nebo zda postupně vznikne standardizovaná ochranná souprava pro Leopardy 2 a další obrněná vozidla.
Zdroj:
Bundeswehr, Defence Blog, Panzerbrigade 45 Autor/Licence fotografie: Leopard 2A7, Panzerbrigade 45