Detroit – Boston 1:4: dva Češi a zkažené jubileum
Detroit začal lépe a po zásahu Lucase Raymonda vedl. Bruins ale utkání otočili: JJ Peterka vyrovnal a Pavel Zacha ve druhé třetině využil přesilovku po přihrávce Davida Pastrňáka. Ve třetí části skóroval i Pastrňák a Casey Mittelstadt uzavřel výsledek trefou do prázdné branky.
Zacha i Pastrňák zakončili zápas s gólem a asistencí, Jeremy Swayman předvedl dvacet zákroků.
Boston přitom nastupoval po třech porážkách, přičemž proti Los Angeles v předchozím utkání nedokázal skórovat. V Detroitu našel cestu k brance právě ve chvílích, kdy se potřeboval dostat z nepříznivého vývoje. Pro domácí byl večer navíc slavnostní: klub si připomínal sto let od svého prvního zápasu v NHL.
VIDEO New Jersey – Montreal 2:3: Hutson připravil všechny tři góly
Canadiens v New Jersey dvakrát dotahovali. Na první vedení Devils odpověděl Alex Newhook, podruhé vyrovnal v přesilové hře Nick Suzuki. Rozhodující zásah ve třetí třetině přidal Jake Evans. Lane Hutson asistoval u všech tří montrealských branek a Jacob Fowler přispěl 28 zákroky.
Porážka ukončila sérii sedmi vítězných startů Connora Hellebuycka po jeho příchodu do New Jersey. Jedno utkání samo o sobě neznamená výkonnostní krizi, ale Montreal ukázal, že ani úspěšný vstup zkušeného brankáře do nového týmu nemusí trvat věčně. Český brankář Jakub Dobeš za Canadiens nenastoupil.
VIDEO Utah – Colorado 4:1: domácí využili šanci proti oslabenému soupeři
Utah přerušil sérii nezdarů a proti Coloradu si vypracoval rozhodující náskok ve druhé třetině. Skóre otevřel Liam O’Brien po přihrávkách Kailera Yamamota a Kevina Stenlunda. V přesilovce přidal druhou branku Vincent Trocheck, kterému připravili střelu Clayton Keller a Logan Cooley. Ve třetí třetině zvýšil Dmitrij Simašev v oslabení a Utah nakonec zvítězil 4:1.
Domácí brankář
Sebastian Cossa zastavil 30 z 31 střel a stal se jednou z hlavních postav večera. To je důležité také pro český servis: Karel Vejmelka do branky Utahu nenastoupil. Za Colorado hrál Martin Nečas, odehrál přibližně 19 minut, dvakrát vystřelil na branku a nezískal bod.
Colorado se muselo obejít bez Nathana MacKinnona a Calea Makara. Utah tak proti silnému soupeři využil možnost dostat se do vedení a hlídat si náskok. Oba celky navíc nedávno představily speciální dresy pro silvestrovské Winter Classic, takže zápas měl i předzvěst jejich dalšího očekávaného střetnutí.
VIDEO Český souhrn noci
Nejproduktivnějšími Čechy byli
David Pastrňák (1+1) a Pavel Zacha (1+1). Martin Nečas za Colorado nastoupil, ale nebodoval. Karel Vejmelka do utkání Utahu nezasáhl a Jakub Dobeš zůstal mimo brankoviště Montrealu. Z hlediska českého bodování tak středeční večer patřil útočníkům Bostonu.
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Zdroje: Vše o sportu [1] ; NHL.com – Detroit–Boston [2]; NHL.com – New Jersey–Montreal [3]; Utah Mammoth / NHL.com – průběh Colorado–Utah [4]; NHL GameCenter – zápasová stránka Colorado–Utah [5]; kompletní závěrečný zápis a statistiky [6]