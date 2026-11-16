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Lednice chladí příliš? Pozor na zbytečně zvýšenou spotřebu

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Máte v lednici potraviny, které namrzají, zeleninu poškozenou chladem nebo kapky vody na zadní stěně? Příčinou může být nesprávně nastavená teplota nebo nevhodné rozmístění potravin. Příliš intenzivní chlazení přitom nemusí znamenat, že jídlo vydrží déle čerstvé. Naopak může zhoršovat jeho kvalitu a u některých spotřebičů zbytečně zvyšovat spotřebu elektřiny. Správné nastavenípomůže chránit potraviny i domácí rozpočet.
chladnička

chladnička

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:00

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