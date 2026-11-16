Lednice chladí příliš? Pozor na zbytečně zvýšenou spotřebu

Máte v lednici potraviny, které namrzají, zeleninu poškozenou chladem nebo kapky vody na zadní stěně? Příčinou může být nesprávně nastavená teplota nebo nevhodné rozmístění potravin. Příliš intenzivní chlazení přitom nemusí znamenat, že jídlo vydrží déle čerstvé. Naopak může zhoršovat jeho kvalitu a u některých spotřebičů zbytečně zvyšovat spotřebu elektřiny. Správné nastavenípomůže chránit potraviny i domácí rozpočet.
Teplota uvnitř lednice
Pro běžné uchovávání potravin se doporučuje udržovat v chladničce teplotu přibližně 4 °C, přičemž je vhodné, aby nepřesahovala 5 °C. Samotné nastavení otočného kolečka však nemusí přesně odpovídat skutečné teplotě uvnitř. Záleží na konkrétním modelu, naplnění lednice, okolní teplotě i četnosti otevírání dveří.
Nejspolehlivějším způsobem kontroly je samostatný teploměr do chladničky. Umístěte jej podle pokynů výrobce, ideálně do prostoru, který dobře reprezentuje teplotu uchovávaných potravin. Teplotu zkontrolujte po několika hodinách běžného provozu. Pokud je dlouhodobě výrazně nižší, než potřebujete, můžete nastavení postupně upravit.
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Známky příliš intenzivního chlazení
Jedním z nejviditelnějších příznaků jsou namrzající potraviny, zejména zelenina, ovoce nebo nápoje uložené blízko zadní stěny či chladicího výdechu. Některé druhy zeleniny mohou při příliš nízkých teplotách měknout, tmavnout nebo ztrácet svou strukturu. Všímejte si také částečně zmrzlých jogurtů a dalších výrobků, které by měly zůstat pouze chlazené.
Samotná tenká vrstva námrazy nebo kapky vody na zadní stěně však automaticky neznamenají závadu. U některých modelů jde o běžnou součást chlazení. Pokud se ale tvoří silná vrstva ledu, potraviny opakovaně zamrzají nebo kompresor běží neobvykle dlouho, zkontrolujte nastavení, těsnění dveří a pokyny výrobce. Přetrvávající potíže mohou signalizovat technický problém.
Spotřeba elektřiny
Čím nižší teplotu v lednici nastavíte, tím větší teplotní rozdíl musí spotřebič udržovat vůči okolí. To může zvýšit energetickou náročnost, zejména pokud je lednice umístěna v teplé místnosti nebo má špatně těsnící dveře. Konkrétní rozdíl ve spotřebě však závisí na konstrukci spotřebiče, jeho stáří, energetické účinnosti i podmínkách používání.
Není proto nutné nastavovat nejnižší možnou teplotu jen pro jistotu. Pokud lednice při správném provozu udržuje přibližně 4 °C a potraviny jsou vhodně uložené, další ochlazování obvykle nepřináší odpovídající výhodu. Bezpečnost potravin má ovšem přednost. Teplotu nezvyšujte nad doporučenou hodnotu jen kvůli úspoře elektřiny.
Rozmístění potravin a údržba
I při správném nastavení mohou některá místa uvnitř lednice chladit intenzivněji než jiná. Potraviny citlivé na chlad proto neumisťujte přímo k zadní stěně nebo k výdechu studeného vzduchu. Dodržujte doporučené uspořádání podle návodu a nepřeplňujte police tak, aby byl omezený oběh vzduchu.
Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, odstraňujte nečistoty a hlídejte, zda dveře dobře doléhají. Do lednice nevkládejte zbytečně horké nádoby a nenechávejte dveře dlouho otevřené. Pokud má spotřebič režim dovolené nebo rychlého chlazení, používejte jej pouze tehdy, kdy je skutečně potřeba.
Foto: Pixabay
Správné nastavení
Nejlepší cestou k úspornému provozu není co nejnižší teplota, ale stabilní a bezpečné chlazení. Začněte měřením skutečné teploty, následně upravte nastavení po malých krocích a znovu jej ověřte. Jestliže lednice i při vhodném nastavení potraviny opakovaně zmrazuje nebo běží nezvykle dlouho, je vhodné obrátit se na servis.
Zdroj: autorka, https://www.homeincube.cz/lednice-jako-zrout-energie-co-delate-spatne-a-jak-to-napravit/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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