Věříte na trpaslíky, kteří vám kradou ponožky a další drobnosti? Takhle to vidí experti

Také vám doma mizí ponožky do páru přímo před očima? Věci se ztrácejí tak rychle, jako by se náhle propadly do země? Nevěřte na skřítky, podívejte se na problém s chladnou hlavou a z trochu jiné stránky. Možná budete překvapeni.
Domácí skřítky neobviňujte
Nad ztracenými věcmi nezoufejte, nejspíš prostě jen děláte fatální chybu, kterou dělají skoro všichni.
Odborníci radí, jak se vyhnout ztrátám ponožek, ale i zátek, víček, gumiček, lžiček, zkrátka všeho, co využíváte doma nejčastěji. Čas nad hledáním ztracených věcí se díky skvělým nápadům může zkrátit až o polovinu.
Za ztrátu ponožek nenesou odpovědnost kouzelné bytost ani magická díra v pračce. Řada ponožek končí díky špatnému těsnění na řadě míst, kde byste to vůbec nečekali. Pokud se dostanou ponožky mezi buben a pračku, mohou nakonec ovlivnit i několik důležitých funkcí spotřebiče.
Pohnutí bubnu způsobí často nerovnováhu, díky které pračka poskakuje jako nějaký šílenec. Může dojít například i k úniku vody z pračky do prostoru. Pokud ponožky brání navíc i samotnému těsnění dvířek, může se stát, že dojde k masivnímu vylití vody z dvířek přímo u pračky. Zasáhněte proto dřív, než bude úplně pozdě. Drobné kousky prádla je třeba dostat pod kontrolu
Pořiďte si na ponožky nejlépe ochranné látkové sáčky, které udrží páry ponožek pěkně pohromadě. Nedovolte jim nikam uniknout. Pytlíky na praní seženete běžně v obchodech či na internetu.
Použít můžete i speciální kolíčky, které udrží více ponožek pohromadě. Už konec strachování a přepočítávání. Jakmile uslyšíte nadměrný hluk, nebo spatříte nepřiměřené vibrace během praní prádla ve vaší pračce, hned budete vědět, že něco není v pořádku. Jednejte vždy rychle, každý marný pokus o záchranu může vést k hlubšímu či rozsáhlejšímu poškození vaší pračky. Trofejní místnost v hnízdě skřítků? Ne, na ně to nesvádějte. Foto: Pixabay Kam mizí lžičky i jiné předměty
Ztráta malých kousků příborů je také problémem. Vězte, že končí nejčastěji v obalech od jogurtu. Nad počtem kusů lžiček je nejlepší mít jasný přehled. Máte-li lžičky dobře sečtené, pak víte, jaký přesný počet hledat.
Podívejte se nejlépe kolem koše, pod lednici nebo do kelímků od jogurtů, termixu, pribináčků i jiných podobných produktů. Lžičky také zapadnou často do prostoru mezi gauč apod. Mějte pro ně raději pevné stanoviště. Pomůže i obyčejná dóza do které je můžete po snídani při více početném množství domácích členů odhazovat.
Občas jde i ztrátu klíčů, telefonu nebo brýlí. Ukládejte je proto nejlépe na stejné místo. Pro mozek je více míst k nezapamatování.
Proto se stává, že nemůžete stále něco najít. Ztracené věci v domácnosti se stanou časem pomyslně dávnou minulostí. Často si na ně vzpomenete až po pár dnech či týdnech kam jste je uložili, nebo dali. Drobné věci roztřiďte
Gumičky do vlasů, zátky od vína, či piva, malé kousky lega uložte nejlépe na stálá místa, kde budou často dobře viditelná.
Pořiďte si na ně více dóz najednou a popište si je. Jedině tak se budete nejlépe orientovat ve věcech, které se vám často rychle ztrácí před očima. Pravidelnou údržbou minimalizujte jejich ztrátovost. Chce to jen důslednost a pevné nervy k tomu.
Nepochopitelné mizení předmětů je v řadě domácností velmi časté, nejedná se o nic neobvyklého. Pokud jste si právě teď uvědomili, že vám z výše jmenovaných věcí zase opět něco chybí, věřte, že je to jen otázka času, než se daná věc zase objeví. A nebude to v hnízdě skřítků.
FAQ – Nejčastější dotazy o ztracených předmětech v domácnosti
Jak zabránit tomu, aby se ponožky při praní ztrácely v útrobách pračky?
Používejte ochranné látkové sáčky na praní nebo speciální kolíčky, které udrží páry pohromadě a zabrání jejich zapadnutí mezi buben a těsnění.
Kam nejčastěji mizí malé lžičky a jak jejich ztrátám předejít?
Lžičky nejčastěji končí vyhozené v obalech od jogurtů nebo zapadlé v gauči.
Proč v domácnosti neustále hledáme klíče, brýle nebo drobnosti jako gumičky?
Mozek si nedokáže zapamatovat mnoho různých odkládacích míst, takže řešením je ukládat důležité věci vždy na stejné místo a drobnosti roztřídit do viditelných a popsaných dóz.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/hobby/kam-mizi-ponozky-lzicky-gumicky/ Náhledové foto: Pixabay
The post
Věříte na trpaslíky, kteří vám kradou ponožky a další drobnosti? Takhle to vidí experti
first appeared on
Náš dům
.