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Jak využít mouku na zahradě: obohatí půdu a zlikviduje mšice

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Mouka patří mezi základní suroviny, které nesmí chybět v žádné kuchyni. Používáme ji takřka denně. Věděli jste, že může být i velmi cenným pomocníkem v zahradě? Využít ji můžeme například jako hnojivo, a navíc pomůže zlikvidovat škůdce v podobě mšic nebo komárů. Dokonce se hodí i do kompostu.
mouka

mouka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 23:00

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