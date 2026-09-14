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Kvíz: Víte, na kterých hradech a zámcích se natáčely české pohádky?

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České pohádky jsou nedílnou součástí našich Vánoc, ale opakovaně se na televizní obrazovky vracejí i během roku. Některé z nich znáte téměř nazpaměť, jiné po prvním zhlédnutí rychle zapomenete. Dokážete ale poznat místa, kde se jejich příběhy skutečně natáčely? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
Kvíz: Víte, na kterých hradech a zámcích se natáčely české pohádky?

Kvíz: Víte, na kterých hradech a zámcích se natáčely české pohádky?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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