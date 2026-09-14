Kvíz: Víte, na kterých hradech a zámcích se natáčely české pohádky?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Víte, na kterých hradech a zámcích se natáčely české pohádky?
Populární herec Robert Pattinson představil na filmovém festivalu v Benátkách svůj nový film Primetime, ve...
Na Netflix dorazil nový kriminální thriller s Robertem De Nirem a Adamem Scottem. Našeptávač si rychle...
Některé kriminální příběhy zmizí z paměti během pár týdnů, jiné přežijí celé generace. Tragédie rodiny...
Některé seriály dostanou několik sérií, jiné zmizí dřív, než stačí pořádně rozjet svůj příběh. Netflix už v...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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