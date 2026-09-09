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Kvíz: Přiřaďte správně jména postavám z český pohádek. Kolik si jich vybavíte bez googlení?

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České pohádky patří k televizní klasice, ke které se vrací celé generace diváků. Princezny, králové, čerti, kouzelníci nebo odvážní princové nám často utkvějí v paměti na celý život. Jak dobře si ale pamatujete jejich jména? Otestujte se v našem pohádkovém kvízu.
Kvíz: Přiřaďte správně jména postavám z český pohádek. Kolik si jich vybavíte bez googlení?

Kvíz: Přiřaďte správně jména postavám z český pohádek. Kolik si jich vybavíte bez googlení?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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