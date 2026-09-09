Kvíz: Přiřaďte správně jména postavám z český pohádek. Kolik si jich vybavíte bez googlení?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Přiřaďte správně jména postavám z český pohádek. Kolik si jich vybavíte bez googlení?
Léto je pryč a s ním i doba dovolených a dalších radovánek, ke kterým patří třeba i návštěva letního kina....
Populární hit Cizinka (Outlander) sice skončil, fanoušci ale dostali útěchu v podobě prequelu Cizinka: Krev...
Španělská tvorba patří dlouhodobě k nejsilnějším neanglicky mluveným pilířům Netflixu a streamovací gigant...
Fanoušci seriálu Fauda se po více než třech letech konečně dočkají. Pátá řada drsného izraelského thrilleru...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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- Drsný izraelský hit vrací úder: Nová řada Faudy reaguje na útoky Hamásu. Na Netflixu už za pár dní
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