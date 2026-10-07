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Kvíz: Ebersův papyrus – jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších lékařských textů

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Mistrovské kaligrafické dílo, nejvelkolepější a nejdůležitější dokument či lékařský papyrus mimořádné krásy a velikosti. Tak přesně takto někteří vědci nazývají Ebersův papyrus. Lékařský text, který nemá obdoby.
Kvíz: Ebersův papyrus – jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších lékařských textů

Kvíz: Ebersův papyrus – jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších lékařských textů

Zdroj: Einsamer Schütze / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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