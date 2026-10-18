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Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a nikdy nezapáchá

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Kuchyňské utěrky kupuje většina domácností pořád dokola a skoro bez přemýšlení. Přitom existuje materiál, ze kterého utěrka vydrží roky, jen ho z běžných regálů na dlouhou dobu vytlačily levnější tkaniny....
Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a nikdy nezapáchá

Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a nikdy nezapáchá

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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