Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a nikdy nezapáchá

Kuchyňské utěrky kupuje většina domácností pořád dokola a skoro bez přemýšlení. Přitom existuje materiál, ze kterého utěrka vydrží roky, jen ho z běžných regálů na dlouhou dobu vytlačily levnější tkaniny. Kdo ho do kuchyně pustí znovu, chodí pro nové utěrky jen výjimečně.
Materiál, na který obchody zapomněly
Řeč je o lnu. Po generace se z něj vyráběla velká část bytového textilu a lněná utěrka k vybavení kuchyně jednoduše patřila. Jakmile se do obchodů dostala levnější bavlna a syntetika, len z regálů postupně ustoupil.
Rozdíl v ceně má jasný důvod. Bavlna roste v tobolkách a vlákna se z nich získávají poměrně snadno. U lnu je vlákno ukryté ve stonku rostliny a dostat ho ven vyžaduje několik pracných kroků. Za lněnou utěrku proto zaplatíte víc, ovšem dostanete kus, který vám vydrží mnoho let.
Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý Lněné vlákno se získává ze stonku lnu v několika pracných krocích, proto je lněná utěrka dražší než bavlněná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč len vydrží roky
V pevnosti v tahu má lněná příze před bavlněnou náskok zhruba 20 až 30 procent. V kuchyni přijde vhod ještě jedna vlastnost, protože když len navlhne, jeho pevnost dál vzroste. Utěrka proto ani po letech častého používání nezplihne a nevytahá se.
U bavlny si každé praní vybírá svou daň a nejrychleji to poznáte na tenkých utěrkách, které časem řídnou. Kdo má doma utěrky, které už prosvítají a třepí se na okrajích, ví, o čem je řeč.
Prodejci lněného textilu tvrdí, že dobře udržovaná utěrka vydrží i desítky let a s každým vypráním ještě získává na kvalitě. S lněnou utěrkou proto počítejte spíš na roky než na měsíce.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Připálený hrnec bude zase lesklý díky 1 věci, kterou máte ve spíži Zápach dělají bakterie ve vlhku
Když utěrka po pár dnech začne nakysle páchnout, ozývají se mikroorganismy, které se v nedosušené látce přemnožily. Norský potravinářský institut Nofima v roce 2022 zveřejnil studii, ve které porovnal 17 druhů kuchyňských hadříků a utěrek z obchodů. Zjistil, že se mezi sebou velmi liší rychlostí schnutí a že nejbezpečnější jsou ty, které rychle vysychají a visí rozprostřené. Nejhůř obstála pletená bavlněná utěrka, která nasaje spoustu vody a pak ji dlouho drží.
Lněné utěrky výsledky studie výslovně nezmiňují. Textilní odborníci i výrobci ale shodně uvádějí, že len přijatou vodu dlouho nedrží a vrací ji do vzduchu skoro stejně rychle, jako ji natáhl. Schne proto výrazně dřív než bavlna a bakterie mají na množení méně času.
Slib, že utěrka nikdy nezapáchá, má přesto jednu podmínku. Ani lněná utěrka nezůstane svěží, když leží několik dní zmuchlaná na lince vedle dřezu. Stejná studie navíc nenašla jednoznačný rozdíl mezi utěrkami s antibakteriální úpravou a bez ní. Rozhoduje tedy hlavně to, jak rychle látka proschne.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí Utěrka začne zapáchat hlavně tehdy, když zůstane dlouho vlhká a zmuchlaná. Ilustrační foto. Zdroj: Primitive Spaces / Pexels.
Hlavní rozdíly mezi lnem a bavlnou přehledně shrnuje tabulka:
Vlastnost Len Bavlna Cena utěrky vyšší výrazně nižší Získání vlákna ze stonku, v několika pracných krocích z tobolek, poměrně snadno Pevnost příze zhruba o 20 až 30 % vyšší, za vlhka ještě roste nižší Opotřebení ani po letech se nevytahá každé praní z ní trochu ubere, tenké utěrky nejvíc Schnutí výrazně rychlejší, vlhkost rychle odevzdá vzduchu pomalejší, pletená utěrka nasaje hodně vody a dlouho ji drží Životnost spíš roky než měsíce kratší, opakovaným praním řídne Nová lněná utěrka napoprvé zklame
První lněná utěrka čerstvě z obchodu bývá tuhá a nádobí s ní jde utřít hůř, než byste čekali. Tkaniny z továrny často mívají povrchovou úpravu, která vodu spíš odpuzuje. Každou novou utěrku proto před prvním použitím vyperte a s hodnocením chvíli počkejte.
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S dalšími praními len měkne a saje lépe. Kdo utěrku po prvním zklamání odloží do zásuvky, přichází o to nejlepší. Ocení to hlavně ti, kdo leští skleničky na víno nebo nerezové hrnce, protože lněná utěrka na lesklém povrchu prakticky nenechává chloupky.
Aby vydržela opravdu dlouho Bez aviváže: aviváž zanechává na látce tenký film, přes který se voda špatně dostává dovnitř, a špína se z utěrky hůř vypírá. Sušení: po každém utírání ji rozvěste na tyč nebo háček tak, aby ze všech stran dýchala. Syrové maso: na jeho šťávu raději vezměte papírovou utěrku nebo samostatný hadřík. Když se utěrka šťávy přesto dotkne, už s ní nic dalšího neutírejte a vyperte ji ideálně alespoň na 60 °C, pokud to štítek dovolí. Běžné praní: teplotu volte podle štítku konkrétního výrobku.
Zdroje: https://nofima.no/publikasjon/2042246/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Len, https://www.nzm.cz/file/bb2941468a61d4b1aae5e68503873bce/1032353/Rozd%C3%ADly%20ve%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20lnu%2C%20konop%C3%AD%20a%20bavlny.pdf, https://iol.co.za/ios/opinion/2026-02-12-why-are-new-tea-towels-worse-at-drying-dishes-than-older-ones/, https://energozrouti.cz/clanek/bakterie-domacnost-uterka-prani-hygiena, https://www.lnene.cz/lneny-blog/prednosti-lnenych-uterek/, https://www.manufactum.com/dishcloth-linen-a10851, https://fergusonsirishlinen.com/blogs/blog/how-to-wash-tea-towels, https://panidomu.cz/takove-neobycejne-uterky/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29670-lnene-uterky-kuchyne-proc-jsou-lepsi-nez-bavlnene