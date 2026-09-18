Architekti viní budějckou primátorku z ohýbání faktů. Odmítají 400 milionovém zdražení

Rekonstrukce kulturního domu Slavie provází České Budějovice roky sporů, ale s blížícími se komunálními volbami nabírá diskuze na ostrosti. Další rozepři mezi jednotlivými stranami sporu nyní spustila předvolební debata kandidátů na budějovického primátora, která proběhla 7. září na CNN Prima NEWS. Právě tam podle architekta zazněla čísla a tvrzení, která neodpovídají realitě – a rozhodl se na ně reagovat veřejně.
VIDEO Částka je zavádějící a nepodložená
Jádrem dopisu je spor o jedno číslo – o kolik se stavba skutečně prodražila a proti čemu se má toto navýšení vlastně poměřovat. Proksa v dopise píše, že srovnávat cenu z roku 2020 s finálním účtem z roku 2026 a rozdíl rovnou označit za zdražení stavby je zavádějící, protože nebere v potaz šest let vývoje cen, inflaci ani postupné změny zadání ze strany města.
„Zakázka na rekonstrukci KD Slavie byla vysoutěžena v celkové hodnotě přibližně 645 mil. Kč bez DPH. Celkové známé vícenáklady od zahájení do dokončení stavby činí přibližně 172 mil. Kč bez DPH,“ uvádí architekt Jan Proksa v dopise s tím, že reálný nárůst proti vysoutěžené ceně tak činí přibližně 207,7 milionu korun včetně DPH – nikoli 400, respektive 484 milionů, jak v debatě zaznělo. „Není zřejmé, z čeho jste při prezentování takové částky vycházela, neboť nám jako autorům projektu nebyl takový údaj nikdy doložen,“ dodává.
Podle dopisu navíc řada víceprací nebyla s projekčním týmem coby autorským dozorem vůbec konzultována. Proksa zároveň odmítá, že by odpovědnost za všechny vícenáklady nesli architekti.
„Je odpovědností města jako zadavatele veřejné zakázky, aby předem definoval své potřeby a podle toho nastavil zadání,“ píše v dopise. Připomíná také, že jde o rekonstrukci 150 let staré historické budovy, u které jsou skryté vady konstrukcí podle něj běžným jevem, jenž nelze predikovat sebelepší přípravou projektu.
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Dopis se nevěnuje jen penězům. Architekt se v něm ohrazuje i proti dvěma konkrétním tvrzením, která podle něj v debatě zazněla a která označuje za vyloženě nepravdivá. První se týká dřeva z jedle bělokoré zamýšleného pro akustický obklad Velkého sálu.
„Dřevo použité pro realizaci akustického obkladu Velkého sálu KD Slavie bylo nakoupeno v Rakousku, nikoliv v Rusku, jak jste v debatě pro nás zcela překvapivě tvrdila,“ píše Proksa a dodává, že mu není jasné, odkud primátorka tuto informaci čerpala.
Podobně rezolutně odmítá i tvrzení, že projektanti bránili zachování historických lustrů na hlavním schodišti.
„Opak je pravdou. Zachování historických lustrů a jejich opětovné použití jsme naopak podpořili,“ uvádí v dopise.
Dopis se dotýká i otázky, proč budova podle kritiků nemá dostatečnou kapacitu pro činohru a skladovací zázemí. Podle architekta jde o logický důsledek původního zadání – KD Slavie totiž od počátku nebyla navrhována jako činoherní divadlo, ale jako prostor pro koncerty, plesy a společenské akce.
„Snaha následně umístit do KD Slavie plnohodnotný činoherní provoz je proto z hlediska původně navrženého provozního konceptu problematická, na což jsem zástupce města České Budějovice důrazně a opakovaně upozorňoval,“ stojí v dopise.
Na závěr Proksa primátorku žádá, aby při dalších veřejných vystoupeních k tématu vycházela pouze z údajů, které lze doložit smlouvami, rozpočty a změnovými listy, a nezasahovala tak podle něj do dobrého jména třetích osob.
Radnice se od částky distancovala
Vedení města se v posledních týdnech k tématu vyjadřuje i bez ohledu na dopis. Náměstek primátorky
Petr Maroš (Naše Česko) na posledním zastupitelstvu zopakoval přehled nákladů, který podle něj ukazuje jednoznačný obraz. „Sice se tam o tom průběžně 2 roky bavíme, ale i tak jsou mnozí schopni v předvolební době tvrdit, že se prodražila o 400 milionů. Ještě víc mne mrzí, že to jsou schopni opakovat i někteří novináři, aniž by si to jakkoli ověřili,“ uvedl s tím, že veškerá čísla shrnul do přehledné tabulky, kterou předložil kolegům v zastupitelstvu.
Maroš zároveň rozlišuje mezi vícenáklady, které nebyly architekty uvedeny v počátečním rozpočtu, a těmi, které podle něj nebylo možné předem předpokládat vzhledem ke stáří objektu.
„Jen doplním, že převážnou část vícenákladů tvoří chyby a chybějící položky v projektu, takže příští vedení města čeká dotažení sporu s architekty,“ dodal náměstek, který zároveň připomněl, že samotná Slavie už funguje – běží v ní akce a chystá se otevření gastroprovozu.
Zajímavé přitom je, že ačkoliv vedení města v minulosti hovořilo o vícenákladech opakovaně, částku 400 milionů korun doteď veřejně nijak nerozporovalo. To se týká i samotné televizní debaty ve které primátorka města vystoupila.
Pravdu ukážou znalecké posudky
Otevřený dopis tak poukazuje na to, co dokládají dostupné podklady k projektu: jednoduché vyprávění o jednom viníkovi celé situaci neodpovídá. Část víceprací pramení ze skrytých komplikací typických pro rekonstrukce historických budov, část jde na vrub měnícím se požadavkům samotného města a část skutečně souvisí s nedostatky v projektové dokumentaci. Kolik připadá, na kterou kategorii, by měly ukázat nezávislé znalecké posudky, které si nechávají zpracovávat obě strany sporu.
Do té doby zůstává KD Slavie tématem, které v Českých Budějovicích jen týdny před komunálními volbami rozděluje veřejnost i politiky.