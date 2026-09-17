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O převodu Letiště Karlovy Vary na stát by měl kraj rozhodnout v říjnu

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Definitivní souhlas s převodem Letiště Karlovy Vary (LKV) z kraje na stát by mělo dát krajské zastupitelstvo na mimořádném jednání v říjnu. Do konce října by také ministerstvo obrany mělo vládě předložit materiál k dokončení převodu, zaznělo na jednání krajského zastupitelstva.
O převodu Letiště Karlovy Vary na stát by měl kraj rozhodnout v říjnu

O převodu Letiště Karlovy Vary na stát by měl kraj rozhodnout v říjnu

Zdroj: Letiště Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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