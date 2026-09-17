O převodu Letiště Karlovy Vary na stát by měl kraj rozhodnout v říjnu

Karlovarské letiště by měla spravovat státní společnost LOM (Letecké opravny Malešice) od ledna 2027. Letiště tak bude začleněno do armádní infrastruktury.
„V této chvíli probíhají veškeré kroky potřebné k tomu, abychom předložili zastupitelstvu schválení smluv o převodech majetku. Musíme nacenit úplně všechny majetkové i nemajetkové záležitosti ohledně letiště, abychom věděli, co dát do smluv a samozřejmě vyprecizovat smlouvu tak, aby Karlovarský kraj měl jistotu, že letiště bude i nadále provozováno pro civilní mezinárodní provoz a abychom si řekli, kdo co bude zajišťovat, kdo co bude zařizovat ohledně letů a budoucí modernizace letiště,“ řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO).
Mimořádné jednání zastupitelstva by se mělo konat 19. října. „Samozřejmě to potom musí schvalovat vláda. Musím říct, že všechny zúčastněné strany postupují podle harmonogramu, tak jak jsme si naplánovali a měli bychom to stihnout,“ dodal Hurajčík. Ministerstvo obrany má do 31. října 2026 předložit vládě materiál k dokončení realizace převodu letiště Karlovy Vary, což je úkol vyplývající z červnového usnesení vlády.
Zaměstnanci přejdou, budou se ladit benefity
Podle harmonogramu předloženého na zastupitelstvu má být do konce září dokončen připomínkovací proces smluv o bezúplatném převodu nemovitého i movitého majetku mezi Karlovarským krajem a ministerstvem obrany. Do konce září musí ministerstvo obrany zajistit také předchozí souhlas ministerstva financí s bezúplatným nabytím majetku, který je podmínkou platnosti převodu a musí být získán ještě před předložením smluv zastupitelstvu kraje.
U movitého majetku LKV ocenění stanoví znalecký posudek, který zpracovává KPMG. Na jeho základě má být schválen a uskutečněn úplatný převod části movitého majetku na kraj. Ministerstvo obrany a státní podnik LOM mají rozdělit movitý majetek na "bezpečnostní" majetek a ostatní majetek - mobiliář.
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Do 30. září má být podle harmonogramu připraveno organizační začlenění zaměstnanců LKV do struktury LOM. Samotný převod zaměstnanců má následovat do konce října. Pracovní smlouvy zaměstnanců by měly být zachovány, s podmínkami podniku LOM se budou ladit benefity pracovníků.
Stát by měl následně zajistit financování rozšíření a prodloužení přistávací a vzletové dráhy. V současné době Karlovarský kraj získal poslední stanovisko ministerstva životního prostředí, které bylo nutné pro zahájení povolení stavby. Kraj nadále pokračuje i s přípravou výstavby a zahájení činnosti letecké záchranné služby na karlovarském letišti.