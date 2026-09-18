„Diváci se u filmu budou bavit,“ říká Johana Nováčková, herečka z provokativní novinky Call

Co vás přivedlo k filmu Call? Kdy jste si řekla, že na tomto filmu chcete pracovat?
V momentě, kdy jsem si přečetla scénář, jsem byla uhranutá. Bylo to něco úplně jiného, než co se v dnešní době točí. Není to úplně komedie, nevracíme se zpátky v historii, je to velmi aktuální téma. Zcela upřímně jsem si říkala, že je tam dost odvážných scén. Takže jsem volala své mamince, která je moje herecká guru, a promluvily jsme si o tom. Jakmile jsem si s panem režisérem mohla vyjednat dublérku, byla jsem stoprocentně pro. Call má společenský přesah, to mě lákalo. Je tam téma internetu, důvěry, bezpečí, vztahů… to je to gro, to je to, proč má smysl na to jít do kina.
Film sestává hlavně z dialogů, které probíhají online. Jak probíhá natáčení?
Poté, co jsem za sebou měla kamerové zkoušky, sedla jsem si rovnou k textu. Měli jsme možnost sdělit naše dojmy, poskytnout náš úhel pohledu, protože to budeme my, kdo to bude prezentovat před kamerou. Proto mám Matěje Balcara tak ráda. Před kamerou byl vždy jeden z nás a druhý mu při natáčení nahazoval dialogy, aby se mohl soustředit sám na sebe. Bylo to lepší, než kdybychom měli dvě kamery zároveň. Můžete se pak soustředit víc na svoji stylizaci. Myslela jsem na to, že tam musí být nějaké tajemství. Lada se snaží svést hlavního hrdinu, ale pořád je tam klička k tomu příběhu, zároveň jí je 19, což se musí projevit na jejích pohybech. I když má situaci pod kontrolou.
Oproti divadlu, na které jsme všichni zvyklí, to byl ohromný rozdíl. V Callu jsou veliké detaily, každé mrknutí oka, každý pohyb hlavy je velmi vidět. Jsem perfekcionistka, takže jsem si vždy mohla říct: „Dneska bych to udělala zase trochu jinak.” Mohla jsem si s tím výkonem víc pohrát, a to je to, co mě bavilo.
Bylo náročné zahrát devatenáctiletou ženu?
Asi ne, ale je to úplně něco jiného, než kdybych na to myslela já sama. Pokud bych tedy v nějakém alternativním vesmíru chtěla jednat jako moje postava, budou k tomu třicetiletá žena, dvacetiletá žena a dítě přistupovat rozdílně.
Ve filmu nosíte výrazné kontaktní čočky. Byla to překážka?
Byla jsem zvyklá čočky nosit asi tři, čtyři roky. Barevné čočky, které nedrží dioptrii, jsou ale úplně jiné. Jsou větší, tvrdší, párkrát to byla výzva. Po pár hodinách to začne tlačit a bolet, ale postavě to dodává efektnost.
Když člověk vidí herečku s takovými čočkami, napadá ho, jak by si on sám s takovým výrazem vyhrál.
Ano, každé pohnutí očí tak cítíte. Ale to je minimum toho, co je potřeba v té roli udělat, aby to vyšlo. Jsem hrozně ráda, že i když je to konverzační věc, pořád film nese pozornost. V dnešní době, kdy jsme všichni přestimulovaní sociálními sítěmi a pozornost se drží čím dál hůř, je ta pozornost stále udržitelná a diváci se u Callu budou bavit.
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Zdroj: Kinobox