Čekali vilu s bazénem, ale spí na zemi v tělocvičně. Soutěžící v nové reality show Fight House si musí pohodlí vybojovat

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Čekali vilu s bazénem, ale spí na zemi v tělocvičně. Soutěžící v nové reality show Fight House si musí pohodlí vybojovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nová reality show Fight House posílá zápasníky místo do vily rovnou na zem tělocvičny. Ztráta komfortu a tvrdý režim spolehlivě odhalují skutečné povahy.
Fight House
Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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