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Vyrážíte do lesa hned po dešti úplně zbytečně. Běžná houbařská chyba vás stojí plný košík

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Většina hub roste u konkrétních stromů, proto se hledají podle nich, a vyrostou pár dní po dešti. Podle kterých stromů houby hledat, kdy a kde a jak sbírat bezpečně.
Hřib smrkový s hnědým kloboukem rostoucí v mechu pod smrky v podzimním lese

Hřib smrkový s hnědým kloboukem rostoucí v mechu pod smrky v podzimním lese

Zdroj: Александра Семенихина/Wikimedia, CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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