Kinovýhled: Na kina útočí zombie Resident Evil. Úder vrátí také kojot Vilda v „trezorovém“ filmuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinovýhled: Na kina útočí zombie Resident Evil. Úder vrátí také kojot Vilda v „trezorovém“ filmu
Demolition Man je akční sci-fi Marca Brambilly. Jde o jeho první a zároveň definitivně nejlepší film. Pro...
Na Netflix dnes dorazila očekávaná série Monstrum: Příběh Lizzie Borden (Monster: The Lizzie Borden Story),...
Chystá se akce, jaká v Česku nemá obdoby. Třetí zářijový víkend se napříč republikou propojí téměř dvě...
Další rok, další nenápadný, ale o to zajímavější snímek Stevena Soderbergha (Dannyho parťáci) v českých...
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