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Kinovýhled: Na kina útočí zombie Resident Evil. Úder vrátí také kojot Vilda v „trezorovém“ filmu

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Máme tu třetí zářijovou dávku premiér, která je obzvláště bohatá. Do kin totiž vstupuje hned deset filmů. V obnovené premiéře si můžete na plátnech vychutnat (právem) věhlasný Krátký film o lásce od Krzysztofa Kieślowského. Novinky si tradičně představíme podrobněji…
Kinovýhled: Na kina útočí zombie Resident Evil. Úder vrátí také kojot Vilda v „trezorovém“ filmu

Kinovýhled: Na kina útočí zombie Resident Evil. Úder vrátí také kojot Vilda v „trezorovém“ filmu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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