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Meteorologové změnili celou předpověď na víkend: Češi se mohou těšit na mnohem příjemnější počasí

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Počasí o víkendu bude jiné, než se původně čekalo. ČHMÚ nyní předpovídá teplejší neděli a večerní déšť.
Slunce

Slunce

Zdroj: Fotografie: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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