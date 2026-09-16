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Mariánské Lázně čeká nákladná rekonstrukce dvou mostů nad železnicí

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Dennívýzva
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Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) jsou Černý most a most v Husově ulici v havarijním stavu. Odhadované náklady na jejich opravy se pohybují v maximální variantě až kolem 150 milionů korun, řekl.
Mariánské Lázně čeká nákladná rekonstrukce dvou mostů nad železnicí

Mariánské Lázně čeká nákladná rekonstrukce dvou mostů nad železnicí

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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