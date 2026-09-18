Úřady začaly nemilosrdně trestat české domácnosti. Za topení ve starém kotli padají likvidační pokuty

Reklama
5 min
Úřady začaly nemilosrdně trestat české domácnosti. Za topení ve starém kotli padají likvidační pokutyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kotle 1. a 2. emisní třídy už provozovat nesmíte a kotel na tuhá paliva potřebuje revizi. Jaké hrozí pokuty, jak poznat třídu a jak probíhá kontrola.
Rozebraný litinový kotel
Zdroj: Fry72/Wikimedia CC BY-SA 4.0
Reklama
Pizza po včerejší párty nepatří do mikrovlnky. Tuhle přípravu skoro nikdo nezná
Jak ohřát dva dílky pizzy na pánvi a proč rozpuštěný sýr nepotvrzuje teplotu uvnitř. Rozlišujeme...
Tuhle chybu dělají Češi v ložnici. Zbytečně přivádějí vlhkost a zimu
Při ochlazení vzduchu z 22 na 18 °C může relativní vlhkost v modelu stoupnout ze 60 na 77 %. Co to znamená...
Soused vám pouští vodu z okapu na zahradu. Nemusíte čekat, až vám vytopí sklep
Voda ze sousedova okapu nemusí končit na vaší zahradě. Kdy lze žádat úpravu stavby, jak problém doložit a...
Zbytečně kupujete nové sazenice. Z jedné usychající trvalky jich teď na podzim uděláte deset zdarma
Díváte se na trvalku, ze které uprostřed zbyla jen suchá díra, a chystáte se ji vykopat. Zadržte. Vyhodit...
ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....Všechny články tohoto autora →
Babiš patrně překoná populární moderátory Stardance. Zvládl i Okamuru, Pavel vzdoruje
Aktuálně.cz - Názory
dnes, 13:42
Trable stárnoucího autokrata. Jak Andrej Babiš zapomíná, střílí nesmyslné nápady, podvádí voliče a začíná se bát
HN.cz
dnes, 13:40
Město Most s jezerem propojí visutá lávka pro pěší a cyklisty, povede od muzea
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:35
Architekti viní budějckou primátorku z ohýbání faktů. Odmítají 400 milionovém zdražení
Budějcká Drbna
dnes, 13:34
4 min
Nikdy jsem neviděl eskymácké děti zlobit, hádat se, natož se prát. Důvod? Nikdy jsem neslyšel Eskymáka říci svému dítěti tvrdé slovo
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Reklama
Řidiči se na přejezdu odpojil vozík se štěpkovačem, narazil do něj rychlík
Plzeňská Drbna
dnes, 13:30
1 min
Pětiminutový páteční obličej: co udělat, když chceš vypadat dobře a odmítáš se malovat dvacet minut
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Made in America: Pikantní románek hlavních hvězd, utajené korekce Carrie Fischer a trapas s ovocem v posteli
V Telce
dnes, 13:25
3 min
„Bezpodmínečné přátelství skončilo.“ Merz ostře promluvil o krizi mezi Evropou a USA
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:23
Na Šumavě se kvůli kontaminaci sejde ministerstvo s obcemi. Sanaci provádí armáda
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:18
Reklama
Křupavé šátečky z listového těsta s jemným tvarohem a ovocnou marmeládou
Cooky.cz
dnes, 13:14
3 min
Čekali vilu s bazénem, ale spí na zemi v tělocvičně. Soutěžící v nové reality show Fight House si musí pohodlí vybojovat
V Telce
dnes, 13:08
2 min
Babišovi kvůli Macinkovi bouchly saze: Ministrovi zadal ten nejpotupnější úkol spojený s prezidentem
Světkreativity
dnes, 13:08
2 min
„Diváci se u filmu budou bavit,“ říká Johana Nováčková, herečka z provokativní novinky Call
Kinobox.cz
dnes, 13:05
2 min
Kinovýhled: Na kina útočí zombie Resident Evil. Úder vrátí také kojot Vilda v „trezorovém“ filmu
Kinobox.cz
dnes, 13:05
1 min
Reklama
Zemřel taneční mistr Jiří Hrubý. Ovlivnil generace šumperských studentů
Hanácká Drbna
dnes, 13:03
1 min
Meteorologové se obávají druhé poloviny října. Takový teplotní skok Česko nepamatuje
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
3 min
Proti hackerům se lze zabezpečit levně. Základem jsou proškolení zaměstnanci
Aktuálně.cz - Video
dnes, 13:00
Drony místo lékáren a obchody otevřené nonstop. Německý plán pro venkov by mohl fungovat i v Česku
Mobify.cz
dnes, 12:58
4 min
Dnes večer musí celé Česko sledovat oblohu: Lidem se naskytne nádherný pohled, který tu už dlouho nebude
Světkreativity
dnes, 12:46
2 min
Reklama
Restaurace z Ano, šéfe! dostala hvězdu od Pohlreicha. Teď z kuchyně uniklo video, nad kterým se zvedá žaludek
VIPživot.cz
dnes, 12:46
4 min
Vyrážíte do lesa hned po dešti úplně zbytečně. Běžná houbařská chyba vás stojí plný košík
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:44
4 min
Úřady začaly nemilosrdně trestat české domácnosti. Za topení ve starém kotli padají likvidační pokuty
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:44
5 min
Meteorologové změnili celou předpověď na víkend: Češi se mohou těšit na mnohem příjemnější počasí
Světkreativity
dnes, 12:43
2 min
Sto deset let od protržení přehrady v Jizerkách. Za půl hodiny zahynulo 67 lidí
Liberecká Drbna
dnes, 12:43
4 min
Reklama
Slováková přiznala krizi s Roušalem a rozbrečela se v lese. Dva měsíce se hádají kvůli blbostem. „Oba vedle sebe přežíváme"
VIPživot.cz
dnes, 12:42
3 min
Kořínek, Nárožný, Herfortová i Lewandowská. Thálie letos rozdají ceny řadě výrazných osobností
Aplausin.cz
dnes, 12:41
4 min
„Jste na chvostu aliance.“ Americký velvyslanec tepe Česko za výdaje na obranu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:40
Menšík - Tien 0:1. Čech se zatím vůbec nechytá, po prohraném setu odešel z kurtu
Aktuálně.cz - Sport
Živě
dnes, 12:37
Do rockového nebe odešel autor nesmrtelného hitu Poslední zvonění
Plzeňská Drbna
dnes, 12:31
1 min
Reklama
Český Orwell, který předběhl svou dobu. Vyšel zapomenutý román záhadného autora
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 12:31
Just: Ruská mobilizace je připravená. Kreml chystá po volbách drsný krok
Aktuálně.cz - Video
dnes, 12:30
Ani plyn, ani tepelné čerpadlo. Nejlevnější způsob vytápění v Česku je úplně jiný
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Exsenátor a podnikatel Fischer čelí v Německu obžalobě z podvodů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:26
Trh cítí ve vzduchu výrazné inflační překvapení. ČNB je zatím v klidu, dlouho už jí to ale nevydrží
HN.cz
dnes, 12:26
Reklama
Svažte listy česneku do uzlu 14 dní před sklizní a stroužky vyrostou do velikosti, kterou jste na záhoně ještě neměli
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:23
2 min
Rusko požaduje stažení amerického raketového systému Typhon z Japonska
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:18
Nečekaný obrat u Vémolových: Karlos se po drsných sporech zastal Lely. Tohle už bylo za hranou!
Aplausin.cz
dnes, 12:17
2 min
4 různí doktoři jí nevěřili dodržování diety a její příznaky ignorovali. Až soukromý lékař jí odhalil pravdu, která ji málem stála život
Světkreativity
dnes, 12:16
2 min
Páteř pro novou čtvrť v Olomouci. Pole u Povelu protne silnice za desítky milionů
Hanácká Drbna
dnes, 12:09
2 min
Reklama
Reklama
„Chata“ v New Jersey i rezidence v Harare. Macinka prodává objekty za stamiliony. Máme seznam
Slováková přiznala krizi s Roušalem a rozbrečela se v lese. Dva měsíce se hádají kvůli blbostem. „Oba vedle sebe přežíváme"
Proměna Jitky Čvančarové bere dech: Odhodila nánosy líčidel a je z ní česká Monika Bellucci
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí
Menšík - Tien 0:1. Čech se zatím vůbec nechytá, po prohraném setu odešel z kurtu
Reklama
Reklama