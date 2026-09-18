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Nikdy jsem neviděl eskymácké děti zlobit, hádat se, natož se prát. Důvod? Nikdy jsem neslyšel Eskymáka říci svému dítěti tvrdé slovo

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Grónlanďané mají neobyčejně rádi své děti a dělají všechno možné, aby jim vyhověli, zejména chlapcům. Tito malí tyrani často vládnou celým domem, a slova moudrého Šalamouna, že kdo miluje svého syna, brzy ho trestá, nejsou zde uznávána.
Nikdy jsem neviděl eskymácké děti zlobit, hádat se, natož se prát. Důvod? Nikdy jsem neslyšel Eskymáka říci svému dítěti tvrdé slovo

Nikdy jsem neviděl eskymácké děti zlobit, hádat se, natož se prát. Důvod? Nikdy jsem neslyšel Eskymáka říci svému dítěti tvrdé slovo

Zdroj: LibraryArchives from Canada / Creative commons, CC-BY
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