Meteorologové se obávají druhé poloviny října. Takový teplotní skok Česko nepamatuje

Česká republika si v letošním roce užila mimořádně teplé léto a zdá se, že to babí bude pokračovat i v první polovině října. Jenže meteorologické modely naznačují, že právě tato příjemná etapa může být jen klid před bouří. Druhá polovina měsíce totiž podle aktuálních predikcí přinese jeden z nejprudších teplotních skoků, jaký jsme v tomto období za poslední roky zažili.
Tlakový most nad Evropou udrží teplo – ale jen dočasně
Současné atmosférické podmínky nahrávají prodloužení příjemného počasí. Nad střední Evropou a Skandinávií se formuje mohutná tlaková výše, která by měla fungovat jako jakýsi ochranný štít před studenými frontami ze severu.
Aktuální mapy proudění ukazují, že od 28. září se nad střední Evropou a Skandinávií vytvoří silná tlaková výše. Podle stávajících předpovědí by se tento tlakový most mohl udržet dokonce až do října,
informoval německý meteorologický server The Weather Channel.
To znamená, že první dva říjnové týdny by měly nabídnout denní teploty v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia, převážně slunečné počasí a noční minima kolem příjemných 4 až 6 stupňů. Ideální podmínky pro podzimní výlety a práce na zahradě.
Tradiční zlom, který letos může být výraznější
Meteorologové dlouhodobě sledují fenomén takzvaných Šimonských chladen – období výrazného ochlazení, které tradičně přichází mezi 21. a 31. říjnem. Letos by však tento přirozený klimatický jev mohl být umocněn specifickou synoptickou situací.
Zatímco v první polovině měsíce budou teploty atakovat téměř dvacítku, závěr října může přinést propad až na 7 stupňů přes den – a to v nížinách. Na horách se teploměry mohou zastavit těsně nad nulou, nebo ji dokonce prolomit.
Týden po týdnu: Jak se bude počasí vyvíjet
Třetí říjnový týden (od 12. 10.) začne optimisticky. Teploty 15 až 18 stupňů, převážně oblačno s občasným jasnem. Ve středu možné slabší přeháňky, ale nic dramatického. Ke konci týdne mírný pokles na 12 až 14 stupňů.
Čtvrtý týden (od 19. 10.) už přinese první citelnou změnu. Denní maxima klesnou na 10 až 12 stupňů a ke konci týdne se mohou objevit intenzivní západní větry spolu se sněhovými přeháňkami – především na horách, ale vyloučit je nelze ani v nižších polohách.
Pátý týden (od 26. 10.) bude zlomový. Po krátkém oteplení v pondělí na 13 stupňů přijdou deště a prudký pokles teplot. Už v úterý naměříme pouze 7 až 10 stupňů, na horách možná jen 4 stupně nad nulou. Noční mrazy se stanou realitou i v českých nížinách.
Pocitová teplota? Počítejte s výrazně nižšími hodnotami
Samotné číslo na teploměru ale nebude vypovídat o skutečném pocitu chladu. Kombinace silného větru, deště a případných sněhových přeháněk může pocitovou teplotu srazit o dalších 5 až 8 stupňů. Při sedmi stupních na teploměru a silném větru tak tělo vnímá teplotu blížící se nule.
Meteorologové proto doporučují, aby se Češi na závěr října připravili důkladněji než obvykle. Samotná péřová bunda nemusí stačit – vhodnější bude vrstvení oblečení a kvalitní ochrana proti větru, zejména během ranních a večerních hodin.
Co to znamená pro běžný život
Zahradníci by měli do poloviny října sklidit citlivé plodiny a zajistit rostliny proti mrazu. Řidiči musí počítat s první námrazou na silnicích, především v horských oblastech a v ranních hodinách. Domácnosti by měly zkontrolovat topné systémy – konec října může přinést první výraznější nároky na vytápění. Turisté plánující podzimní výlety by měli směřovat aktivity do první poloviny měsíce.
Přestože dlouhodobé předpovědi jsou zatíženy určitou mírou nejistoty, trend je jasný: zatímco první polovina října nabídne příjemné babí léto, jeho druhá část přinese razantní připomínku toho, že zima klepe na dveře. A letos možná zaklepe hlasitěji než obvykle.
Zdroje článku: AccuWeather, The Weather Channel, Ventusky, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová