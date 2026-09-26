RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kolaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kola
Leo Brichta po druhé porážce v řadě schytal od Ondřeje Novotného tvrdou kritiku. Promotér neřešil jen...
David Kozma nastoupí ve Frankfurtu proti domácímu Christianu Eckerlinovi v limitu do 80 kilogramů. Český...
Karlos Vémola se dnes ve Frankfurtu vrací z důchodu proti neporaženému Fredericu Vosgrönemu. OKTAGON 94...
Makhmud Muradov zná soupeře pro jubilejní OKTAGON 100. Fanoušci vybrali Krzysztofa Jotka, takže v pražské...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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- Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru
- Kozma chce proti Eckerlinovi přitvrdit. Nudné zápasy už dělat nechce
- Vémola se dnes vrací do klece. Kde sledovat OKTAGON 94 živě?