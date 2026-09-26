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RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kola

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Vážení ukázalo rozdíl 30,4 kilogramu, v kleci ale rozhodovaly rychlost a přesnost. Sebastián Fapšo na RFA 33 přestřílel Michala Kotalíka a u všech tří rozhodčích vyhrál 30-27.
RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kola

RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kola

Zdroj: RFA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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