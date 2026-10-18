Kopřivnice otevírá psí zónu, vznikla díky hlasování obyvatel

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Kopřivnice otevírá psí zónu, vznikla díky hlasování obyvatelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Za obchodním domem Tesco v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek otevřela nová psí zóna, která vzešla z loňského ročníku participativního rozpočtu. Oplocený prostor…
pes
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 18.10.2026 12:00
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