Řidič na Pelhřimovsku nebezpečně kličkoval. Po vystoupení z kabiny spadl na silniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič na Pelhřimovsku nebezpečně kličkoval. Po vystoupení z kabiny spadl na silnici
Téměř stovka aktivistů od dnešních brzkých ranních hodin obsadila porodnu prasat v Markvarticích. Jak sami...
Krajské město Vysočiny plánuje mít zmapovanou odvodňovací síť. Náklady na generel odvodnění jsou 11 milionů...
Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou...
Lidé v centru Jihlavy mají novou možnost k odpočinku. Řeč je o lavičkách v ulicích Benešova a Palackého,...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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- Jihlava chce mít generel odvodnění. Do dvou let za 11 milionů korun
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