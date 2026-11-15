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Sociální sítě letos šílí z téhle dekorace. Stačí na ni svíčka a 10 minut v teplé vodě

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Dennívýzva
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Na kroucenou svíčku, jakou znáte z obchodů s designem, prý potřebujete formu, […]
Sociální sítě letos šílí z téhle dekorace. Stačí na ni svíčka a 10 minut v teplé vodě

Sociální sítě letos šílí z téhle dekorace. Stačí na ni svíčka a 10 minut v teplé vodě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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