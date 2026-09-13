Klasické marinování masa jde stranou, Češi přebírají japonský postup, stačí 20 minut

Marináda přes noc, kyselý nálev z octa nebo maso naklepané paličkou. Tak vypadá běžný způsob, jak u nás doma připravit maso, které má být na talíři šťavnaté a křehké. Z japonské kuchyně se ale k nám dostává přístup, který slibuje stejný výsledek za zlomek času. Jmenuje se šio kódži a v posledních letech si získává i české kuchyně.
Tajemstvím je obyčejná fermentovaná rýže
Šio kódži (v přepisu shio koji) vzniká ze tří surovin: rýžového kódži, soli a vody. Výsledkem je řídká slaná pasta, která připomíná kaši a voní po kvašení. Rýžové kódži je přitom rýže naočkovaná ušlechtilou plísní zvanou kropidlák rýžový, latinsky Aspergillus oryzae. Stejná plíseň stojí za sójovou omáčkou, pastou miso i rýžovým vínem saké, takže v asijské kuchyni jde o osvědčenou klasiku starou přes dva tisíce let.
Do Evropy dorazila hlavně díky vlně zájmu o kvašené potraviny. Ta u nás roste od kváskového pečiva přes kombuchu po domácí kimchi a kódži stejný princip přenáší na rýži a další obiloviny, které samy o sobě nekvasí snadno. Japonci šio kódži používají všestranně. Naloží v něm maso, dochutí jím polévky a omáčky a sáhnou po něm i místo soli, protože je samo dost slané.
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Za rychlým účinkem stojí enzymy, které kódži během kvašení vytvoří. Nejdůležitější jsou proteázy, tedy látky rozkládající bílkoviny. Jakmile maso pastou potřete, proteázy začnou štěpit svalové bílkoviny na aminokyseliny. Díky tomu maso měkne a zároveň získává výraznou chuť umami, které se říká pátá základní chuť a která v jídle vyvolává příjemný pocit plnosti.
Výhodou proti jiným přírodním změkčovadlům je šetrnost. Tropické ovoce jako ananas nebo papája obsahuje silné enzymy, které maso dokážou rozložit až do nepříjemně měkké kaše. Kódži postupuje pomaleji a rovnoměrněji, takže zjemní hlavně povrch, chuť nechá proniknout do hloubky a vnitřek masa udrží pevný. Riziko, že skončíte s rozbředlým masem, je proto malé i při delším marinování.
Kolik času maso opravdu potřebuje
Slib dvaceti minut berte spíš jako lákadlo než přesné stopky. Enzymy se sice pustí do práce hned, výsledek ale závisí na druhu a tloušťce masa. Tenké plátky a kuřecí stehna zvládne pasta připravit zhruba za půl hodiny, takže večeře může být na stole do hodiny. Sušší a libovější porce, třeba krůtí prsa nebo vepřová kýta, si řeknou o čtyři až šest hodin. Nejtužší kusy protkané vazivem, jako je hovězí kližka nebo krkovice, se odvděčí, když je necháte marinovat klidně celý den.
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Přehled podle druhu masa shrnuje následující tabulka:
Druh masa Doba marinování Tenké plátky, kuřecí stehna zhruba půl hodiny Sušší a libovější porce (krůtí prsa, vepřová kýta) čtyři až šest hodin Nejtužší kusy s vazivem (hovězí kližka, krkovice) klidně celý den
I tak jde o výrazné zrychlení oproti zvyklostem. Zatímco běžná marináda z octa, oleje a koření si často žádá noc v lednici, u šio kódži stačí pro křehké kuře jen zlomek toho času.
Jak si kuře v šio kódži připravit doma
Recept je jednoduchý.
Na stehenní řízky s kůží smíchejte hrníček šio kódži s lžící sójové omáčky, maso opepřete a důkladně potřete. Nechte ho odležet v lednici, u kuřete postačí od půl hodiny výš. Před pečením pastu z masa setřete, jinak se na povrchu připálí. Přečtěte si také: 3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane
A právě připálení je jediná past, na kterou si dát pozor. Kódži obsahuje přírodní cukry, které při vysoké teplotě rychle tmavnou. Pečte proto při mírnějších 180 stupních zhruba půl hodiny a křupavou kůrčičku dodělejte pár minut pod grilem. Maso zůstane šťavnaté, protože se během pečení tolik nesráží.
Maso z šio kódži zůstane po upečení šťavnaté, křupavou kůrčičku dodá pár minut pod grilem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde šio kódži seženete
Hotovou pastu koupíte v prodejnách s asijskými potravinami i v části e-shopů se zdravou výživou. Vyrábí ji dokonce i tuzemská firma na Berounsku, jejíž kvašené speciality míří i k šéfkuchařům. Kdo si chce počkat, zvládne šio kódži i doma. Stačí smíchat rýžové kódži se solí a vodou a nechat směs zhruba týden při pokojové teplotě zhoustnout do konzistence kaše. Pak vydrží v lednici řadu týdnů a promění obyčejné kuře v malou specialitu.
Zdroje: https://www.foodrepublic.com/1793807/shio-koji-meat-marinade/, https://www.justonecookbook.com/shio-koji-chicken/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-zmekcit-maso-aby-bylo-krehke-jako-dort-marinujte-klepejte-nasolujte, https://eshop.kojibakers.cz/en/about-enzymes-in-the-kitchen/, https://www.susi.cz/recept/kure-v-shio-koji/, https://www.toprecepty.cz/clanky/3407-hitem-letosniho-leta-je-marinada-shiokoji-skvele-ochuti-salaty-omacky-i-maso-pred-grilovanim/