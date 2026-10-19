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ANO, STAN a PRO Plzeň podepsaly koaliční smlouvu a zrušily post radního pro bezpečnost

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ANO, STAN a PRO Plzeň s podporou lidovců podepsaly koaliční smlouvu. Dohodly se na snížení počtu radních z dosavadních 11 na devět. Klesne také počet poradních komisí. Primátorem bude opět Roman Zarzycký (ANO). Jména konkrétních radních zveřejní později.
ANO, STAN a PRO Plzeň podepsaly koaliční smlouvu a zrušily post radního pro bezpečnost

ANO, STAN a PRO Plzeň podepsaly koaliční smlouvu a zrušily post radního pro bezpečnost

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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