ANO, STAN a PRO Plzeň podepsaly koaliční smlouvu a zrušily post radního pro bezpečnost

Ve 47členném zastupitelstvu obsadí nová koalice 34 křesel. Součástí koaliční smlouvy je také dohoda o snížení mandatorních výdajů. Počet radních klesne z jedenácti na devět. Ačkoli se před volbami často skloňovalo téma bezpečnosti, škrty se dotknou právě této oblasti.
Dosud stála ve vedení města koalice ANO, STAN, Piráti a PRO Plzeň. Piráti se ale do zastupitelstva tentokrát vůbec nedostali. V opozici zůstane ODS s osmi mandáty a uskupení Chceme Plzeň, v němž se spojila TOP 09 se Zelenými a nezávislými, s pěti mandáty.
„Přeskupili jsme rezorty a nebude zřízen radní pro bezpečnost. Je na tom širší dohoda i se zástupci městské policie. Zákon říká, že to spadá pod primátora, myslím si, že toto necháme do budoucna na odbornících,“ řekl briefingu k představení koalice primátor Roman Zarzycký (ANO). „Stejně tak snížíme počet poradních orgánů rady, tedy komisí, a to ze 13 na 11. Cílem koalice je pokračovat v zahájených projektech a neměnit směr,“ dodal dnes Zarzycký, kterému nadále zůstane post primátora. K dispozici bude mít tři náměstky a pět radních.
Koaliční smlouvu podepsalo všech 34 zastupitelů za koaliční strany. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit v prvním listopadovém týdnu. V devítičlenné Radě města Plzně získá ANO pět křesel, STAN tři a PRO Plzeň jedno.
ANO si ponechá v gesci ekonomiku, bude mít na starosti také technický úřad včetně hlavního architekta, školství, sociální oblast a majetek. Zachová si rovněž zastoupení v městských společnostech. Ekonomického náměstka město zřizovat nebude.
„Co se týče PRO Plzeň, tak současný radní Tomáš Morávek bude náměstkem, který bude mít rozšířené kompetence, bude mít na starosti nejenom sport, ale přebírá i to, co míval pod sebou Daniel Kůs, tedy podporu podnikání a Smart Cities,“ informoval už dříve primátor.
Starostům by měly zůstat jejich dosavadní gesce, tedy doprava, životní prostředí, bytová a sociální oblast a dostupné bydlení. Nově jim připadne také kultura. Další konkrétní jména radnice zveřejní později.
„Cílem nového vedení pro nadcházející období bude pokračovat v započatých projektech, zahájit realizaci dalších klíčových i menší záměrů, posilovat bezpečnost západočeské metropole, akcentovat i oblast bydlení a reagovat na potřeby v dalších resortech, celkově tedy rozvíjet Plzeň,“ dodala mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Komunální volby v Plzni vyhrálo ANO, získalo 31,69 procenta hlasů a 18 mandátů, o tři víc než dosud. Druhý skončil STAN s deseti mandáty. Třetí ODS má osm zastupitelů. Čtvrté Pro Plzeň/KDU-ČSL má šest mandátů, pět zastupitelů mají na pátém místě Chceme Plzeň.