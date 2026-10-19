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Vokalistka Lucie Bílé je těhotná! Maky prozradila velké tajemství, reakce zpěvačky ji dojala

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Zpěvačka a muzikálová herečka Markéta Poulíčková (38) alias Maky čeká miminko! Radostnou novinku nejprve oznámila na Instagramu a následně ji během narozeninového turné Obyčejná holka prozradila fanouškům přímo na pódiu také Lucie Bílá. Maky nyní exkluzivně pro Aplausin.cz promluvila o těhotenství, reakci slavné zpěvačky i tajemství, které si zatím nechává pro sebe.
Markéta Poulíčková a její manžel, Lucie Bílá a Radek Filipi společně v divadle.

Markéta Poulíčková a její manžel, Lucie Bílá a Radek Filipi společně v divadle.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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