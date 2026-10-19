Vokalistka Lucie Bílé je těhotná! Maky prozradila velké tajemství, reakce zpěvačky ji dojala

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Zpěvačka a muzikálová herečka Markéta Poulíčková (38) alias Maky čeká miminko! Radostnou novinku nejprve oznámila na Instagramu a následně ji během narozeninového turné Obyčejná holka prozradila fanouškům přímo na pódiu také Lucie Bílá. Maky nyní exkluzivně pro Aplausin.cz promluvila o těhotenství, reakci slavné zpěvačky i tajemství, které si zatím nechává pro sebe. Těhotenství dlouhé měsíce tajila
Markéta Poulíčková s manželem čekání miminka nějakou dobu drželi v tajnosti. Radostnou zprávu nakonec oznámili prostřednictvím videa mapujícího jejich třináctiletý vztah. „Pro nás je čekání miminka křehkou záležitostí, a tak jsme oznámení o tom, že se naše rodina rozroste, nechtěli uspěchat. První měsíce to tedy bylo naše tajemství,“ prozradila Maky. Lucie Bílá dostala ultrazvuk. Její reakce dojala!
O těhotenství se Lucie Bílá dozvěděla ještě před fanoušky. Její vokalistka si pro ni totiž připravila překvapení. „Lucce jsem to oznámila ještě předtím. Měla jsem pro ni obálku se snímkem z ultrazvuku. Její reakce mě dojala,“ svěřila se zpěvačka. Bílá je navíc velmi starostlivá a během společného turné se pravidelně zajímá o její zdravotní stav. Pohlaví miminka už znají! Prozradit ho ale nechtějí
Přestože se Maky s fanoušky o radostnou novinku podělila, jedno tajemství si stále střeží. S manželem už totiž vědí, zda čekají chlapečka, nebo holčičku. „Ano, víme, ale tuto informaci zatím sdílíme jen s těmi nejbližšími,“ přiznala. Zároveň neskrývá ani drobné obavy z mateřství. „Těším se moc, zároveň se ale trošku bojím, protože úplně nevím, co mě čeká.“ Konec kariéry? Maky má jasno!
Koncertní pódia brzy vystřídá kočárek, zpěvačka ale rozhodně neplánuje definitivní odchod ze showbyznysu. „Miminko jsme si dlouhou dobu přáli, takže se na procházky s kočárkem moc těšíme. Zároveň pokud mi to situace dovolí, plánuju poměrně rychlý návrat na jeviště,“ uvedla. Konkrétní termín návratu si však zatím stanovovat nechce. Těhotnou hraje i v muzikálu. Teď je to realita!
Osud si s Maky zajímavě pohrál. V muzikálu Maminy v Divadle Lucie Bílé totiž ztvárňuje těhotnou ženu. Nyní tuto životní roli prožívá i ve skutečnosti. „Další a nejspíš moje poslední představení Mamin před porodem hraju 31. 10. od 15:00. Přijďte se podívat, jestli tomu tak teď je,“ pozvala fanoušky zpěvačka, která se už nemůže dočkat příchodu vytouženého potomka. Zdroj: Aplausin.cz