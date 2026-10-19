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Kůň s oslem vyrazili na procházku bez majitele. V Maloměřicích je dostihli strážníci

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Kůň s oslem si v sobotu odpoledne udělali vlastní program a vyrazili na procházku do ulic brněnských Maloměřic. Jejich toulek si všiml kolemjdoucí, který raději zavolal městskou policii. Ukázalo se, že povedená dvojice umí z výběhu utéct i bez lidské pomoci.
Kůň s oslem vyrazili na procházku bez majitele. V Maloměřicích je dostihli strážníci

Kůň s oslem vyrazili na procházku bez majitele. V Maloměřicích je dostihli strážníci

Zdroj: MPB
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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