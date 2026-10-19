Epileptický záchvat může postihnout také psa. Správná a pohotová reakce majitele pomůže čtyřnohého miláčka ochránit

Když si člověk pořídí psa, přinese mu do života bohužel nejen radost, ale také různé starosti, třeba když zrovna onemocní.
Epilepsií mohou trpět nejen lidé, ale i zvířata. A málokdo ví, že jde o jedno z nejčastějších neurologických onemocnění psů. Každý majitel pejska se asi zděsí,
když jejich mazlíček najednou upadne, ztratí vědomí a dostane křeče. Vyplatí se tedy vědět, jak se v takovéto situaci zachovat a zmírnit tak pejskovi jeho utrpení. Co byste tedy měli dělat? Co způsobuje epilepsii u psů
Psí záchvat není nemoc, ale spíše příznak poruchy funkce mozku, při níž dochází k narušeným, trhaným, nekontrolovatelným a náhlým výbojům jednotlivých skupin neuronů.
U psů existují dva druhy epilepsie – epilepsie idiopatická (primární) a symptomatická (sekundární). V případě prvním jsou tyto poruchy vrozené a geneticky podmíněné. Nejčastější je například u australských ovčaků, bíglů, border kolií nebo zlatých retrívrů. Fotografie: Pixabay Symptomatická epilepsie
Symptomatická epilepsie může být způsobena nějakým traumatem, infekcemi, degenerativními onemocněními, rakovinou nebo rostoucím hematomem. Tento
záchvat může být způsoben i mimo mozek, například dysfunkcí jater nebo ledvin, hypoglykémií či srdečním onemocněním. Tento druh epilepsie se může objevit především u starších psů, kteří mají metabolické poruchy.
Jak poznat epileptický záchvat
Je určitě vhodné vědět, že epileptické záchvaty se u psů mohou objevit po celém těle, nebo mohou být lokální a postihnout určitou oblast, například tlapky.
U částečných záchvatů rozhodně nedochází ke ztrátě vědomí, ale objevují se poruchy hybnosti, mezi něž patří například třes v obličeji nebo záškuby jednotlivých končetin a především poruchy chování, jako je třeba agrese, vytí nebo štěkání. Existují tři fáze epilepsie Prodromální fáze – Tato fáze trvá několik minut až hodin před tím, než dojde k záchvatu. Pes začne zřetelně měnit své chování, stává se hyperaktivním a vyhledává kontakt, nebo je na druhou stranu v depresi a všechny ignoruje. Pes je velice úzkostný a třese se, i když má vysokou teplotu. Fáze záchvatu – Tato fáze je okamžik, kdy pes náhle dostane křeče, a trvá několik sekund až minut. Pes začne kulhat a padat do stran, může mít ztuhlé svaly a začne dělat plavecké pohyby. Při záchvatu velice často slintá a někdy zvrací, močí nebo se vyprazdňuje. Postparoxysmální fáze – Může trvat několik hodin až několik dní a projevuje se různými způsoby. Zvíře může být jako omráčené a bývá velice zmatené, může chodit v kruzích a nebo z rohu do rohu. Také může odmítat jíst nebo se nekontrolovatelně pomočovat. Po těžkém záchvatu se může objevit slepota. Fotografie: Pixabay Jak pomoct psovi s epilepsií
Záchvat je velice nepříjemný nejen pro psa, ale i pro majitele, který se samozřejmě o svého psa bojí. V prvé řadě byste měli dbát na jeho bezpečnost a
odstranit všechny předměty, o něž by se mohl poranit. Rozhodně byste ho neměli zvedat. Pod hlavu mu dejte deku, aby se do ní neuhodil. Nikdy mu nedávejte nic do tlamy a ani mu nevytahujte jazyk. Zvíře by vás totiž mohlo ošklivě pokousat.
Ujistěte se, že má váš mazlíček v blízkosti misku s vodou, aby se mohl ochladit. A pokud by se záchvat do 24 hodin opakoval, rozhodně na nic nečekejte a vezměte ho na veterinu, kde už mu poskytnou odbornou pomoc.
Zdroj:
Porady Interia
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Epilepsie může postihnout i vašeho čtyřnohého miláčka. Pomozte svému psovi, když ho postihne záchvat appeared first on BydlímeÚtulně.cz.