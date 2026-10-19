Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tohle nesnáší číšníci úplně nejvíc: „Nesnášíme, když to Češi dělají“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za jedinou večeří se skrývá spousta drobností, které obsluze zkazí náladu. Ty nejhorší mají jedno společné.
Tohle nesnáší číšníci úplně nejvíc: „Nesnášíme, když to Češi dělají“

Tohle nesnáší číšníci úplně nejvíc: „Nesnášíme, když to Češi dělají“

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Tyhle dózičky z dob našich babiček se dnes vykupují za 8 000 Kč a více. Nemáte ji doma?
Tyhle dózičky z dob našich babiček se dnes vykupují za 8 000 Kč a více. Nemáte ji doma?
KVÍZ: Bez Googlu ani ťuk? Zkuste 10 otázek, které prověří váš skutečný všeobecný přehled
KVÍZ: Bez Googlu ani ťuk? Zkuste 10 otázek, které prověří váš skutečný všeobecný přehled

Víte, kolik kontinentů je na Zemi, nebo kdo namaloval Monu Lisu? Otestujte si svůj všeobecný přehled v...

V úterý v 16:05 se nikdo neodlepí od obrazovky: V 16:05 vysílá Nova Cinema nejlepší socialistickou komedii
V úterý v 16:05 se nikdo neodlepí od obrazovky: V 16:05 vysílá Nova Cinema nejlepší socialistickou komedii

Dva smolaři opouštějí věznici s předsevzetím žít poctivě. Svět kolem je ale plný pokušení.

Máte doma starou cukřenku? Pro sběratele jsou terno a platí až 8 000 Kč
Máte doma starou cukřenku? Pro sběratele jsou terno a platí až 8 000 Kč

Nedělní odpoledne u babičky, vyšívaný ubrus, vonící koláč a na stole něco, co dnes sběratelé shánějí po...

Češi strhávají závěsy nad vanou. Kupují praktickou alternativu, která pozvedne koupelnu na vyšší úroveň
Češi strhávají závěsy nad vanou. Kupují praktickou alternativu, která pozvedne koupelnu na vyšší úroveň

Stále víc domácností vyměňuje obyčejný závěs za doplněk s příběhem z císařského dvora. Co to je?

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.