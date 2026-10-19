Důchod nemusí chodit pořád stejně. Změna výplaty může seniorům ušetřit čekání i poplatky

Způsob, jakým senior dostává důchod, není jednou provždy daný. Kdo si založí účet, přestěhuje se, začne trávit část roku mimo domov nebo mu přestane vyhovovat čekání na hotovost, může požádat o změnu. Správně zvolená výplata penze může ušetřit čas, starosti i zbytečné náklady.
Mnoho důchodců má penzi nastavenou stejně jako před lety a dál ji pobírá způsobem, který jim už nemusí vyhovovat. Někdo je zvyklý na hotovost, jiný chce mít peníze co nejrychleji na účtu a další řeší pobyt v zahraničí. Česká pravidla přitom umožňují způsob výplaty změnit. Nejde o mimořádný krok, ale o běžnou žádost vůči plátci důchodu.
Související článek: Důchody se od ledna změní. Vláda schválila nové částky, další peníze ale ještě jisté nejsou
Účet bývá nejpohodlnější, hotovost zase vyhovuje zvyku
Nejrychlejší a pro řadu lidí také nejbezpečnější variantou je zasílání důchodu na bankovní účet. Senior nemusí čekat na doručení peněz, chodit na poštu ani doma držet vyšší hotovost. Penze je po připsání k dispozici pro platby kartou, převody, inkasa nebo výběry z bankomatu.
Právě pravidelné platby jsou pro mnoho domácností hlavním důvodem ke změně. Z účtu lze jednoduše hradit nájem, energie, telefon nebo pojištění. Kdo navíc část peněz hned nepotřebuje, může je převést na spořicí účet. Výnosy sice nemusejí být vysoké, ale pořád jde o praktičtější řešení než nechávat větší částky ležet doma.
Hotovostní výplata ale stále dává smysl lidem, kteří účet nepoužívají, nechtějí pracovat s internetovým bankovnictvím nebo mají lepší přehled, když hospodaří s penězi v ruce. Nevýhodou může být čekání, nutnost vyzvednutí peněz a také možné poplatky spojené s hotovostním způsobem výplaty.
Změnu lze řešit kdykoliv, ale ne ze dne na den
Pokud senior zjistí, že mu dosavadní způsob nevyhovuje, může požádat Českou správu sociálního zabezpečení o změnu. Žádost je možné podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo elektronicky přes ePortál ČSSZ. Prakticky se to týká například lidí, kteří si nově založili účet, změnili banku, přestěhovali se nebo už nechtějí přebírat hotovost.
Při převodu důchodu na účet je potřeba použít předepsaný formulář a uvést správné bankovní údaje. Pravidla připouštějí také zasílání důchodu na účet manžela nebo manželky, pokud jsou splněny zákonné podmínky včetně souhlasu a možnosti s prostředky disponovat. V praxi je proto dobré údaje zkontrolovat ještě před odesláním žádosti.
Důležité je počítat s tím, že změna se neprojeví okamžitě. ČSSZ musí žádost zpracovat a nastavit nový způsob výplaty. Kdo mění účet kvůli rušení starého konta nebo stěhování, neměl by čekat na poslední chvíli. Bezpečnější je podat žádost s předstihem, aby mezi výplatami nevznikl zbytečný zmatek.
Český důchod může chodit i do zahraničí
Přestěhování mimo Českou republiku samo o sobě neznamená ztrátu českého důchodu. Penzi lze posílat na účet vedený v Česku i na účet v zahraničí. Pro seniory, kteří žijí u rodiny v jiné zemi nebo tráví část roku mimo republiku, to může být zásadní informace.
U zahraničního účtu je ale potřeba počítat s praktickými dopady. Důchod se odesílá v českých korunách a výslednou částku může ovlivnit kurz i bankovní poplatky. Některým seniorům proto vyhovuje ponechat si český účet a převody do zahraničí řešit samostatně podle potřeby.
Zvláštní pozor si musí dát lidé, kteří byli zvyklí na výplatu českého důchodu v zahraničí prostřednictvím bankovního šeku. Od 1. ledna 2026 už tento způsob výplaty nebude možný. Příjemci tak musejí využít převod na bankovní účet, ať už český, nebo zahraniční.
Související článek: Důchodce čekají od roku 2027 velké změny. Tohle se může dotknout výplaty penzí, výchovného i valorizací
Potvrzení o žití se nesmí podcenit
Čeští důchodci v zahraničí musejí ve většině případů pravidelně dokládat, že jsou naživu. Slouží k tomu formulář Potvrzení o žití. Pokud ho příjemce nedoručí, může být výplata důchodu dočasně zastavena, dokud se situace nevyjasní.
Od roku 2026 se pravidla pro většinu příjemců zjednodušila. Lidé žijící v zemích Evropské unie nebo ve státech, se kterými má Česko smlouvu o sociálním zabezpečení, předkládají potvrzení zpravidla dvakrát ročně, a to v červnu a prosinci. Výjimku mají například důchodci na Slovensku, pokud český důchod pobírají na bankovní účet. Díky elektronické výměně údajů mezi úřady potvrzení o žití zasílat nemusejí.
Co si před změnou promyslet
Neexistuje jediná správná volba pro všechny. Aktivní senior, který cestuje, platí kartou a používá účet, většinou ocení bezhotovostní výplatu. Člověk, který se v bankovnictví necítí jistě a hospodaří výhradně s hotovostí, může dál preferovat poštu. Důležité je, aby zvolený způsob odpovídal skutečnému životu, ne jen dávnému nastavení.
Před podáním žádosti se vyplatí ověřit číslo účtu, zjistit případné bankovní poplatky a u pobytu v zahraničí myslet na potvrzení o žití. Jedna administrativní změna tak může odstranit čekání, snížit riziko ztráty hotovosti a zjednodušit běžné placení účtů.
České důchody, MPSV