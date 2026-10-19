Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Důchod nemusí chodit pořád stejně. Změna výplaty může seniorům ušetřit čekání i poplatky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Senior nemusí celý život pobírat penzi stejným způsobem. Důchod lze převést na účet, ponechat v hotovosti nebo si ho nechat posílat i při pobytu v zahraničí. Každá varianta má ale svá pravidla.
Důchod nemusí chodit pořád stejně.

Důchod nemusí chodit pořád stejně.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:55

Reklama
Další články z Byznys trendy
Důchod 20 tisíc od ledna 2027: Tři příklady ukazují, proč nepřibude každému stejně
Důchod 20 tisíc od ledna 2027: Tři příklady ukazují, proč nepřibude každému stejně
Maďarské termály od pátku zdraží vstupné. Senioři zaplatí za den o 650 forintů více
Maďarské termály od pátku zdraží vstupné. Senioři zaplatí za den o 650 forintů více

Češi, kteří se koncem října chystají do maďarských termálních lázní, musí počítat s vyšším vstupným....

Vdovský důchod skončil a senioři si myslí, že na něj už nemají nárok. Zákon jim může dát druhou šanci
Vdovský důchod skončil a senioři si myslí, že na něj už nemají nárok. Zákon jim může dát druhou šanci

Ztráta vdovského nebo vdoveckého důchodu nemusí být definitivní. Česká legislativa umožňuje pozůstalým...

Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně
Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně

Studentům, kteří při škole pracují nebo podnikají, se od ledna 2027 vrátí daňová úleva ve výši 4 020 korun...

Polské termály lákají na večerní koupání za 473 Kč. Senioři mohou využít i zvýhodněné vstupné
Polské termály lákají na večerní koupání za 473 Kč. Senioři mohou využít i zvýhodněné vstupné

Polské termální lázně Goracy Potok připravují na sobotu 24. října speciální večerní program, během kterého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.