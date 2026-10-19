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Jedni ji chválí, druzí jí vyčítají hloupost. Veronika Arichteva ukázala černobílé fotky a fanoušci se neudrželi

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Jediná rekvizita na módním focení přehlušila celou stylizaci a z instagramového postu udělala hodnotový test pro víc než půl milionu sledujících.
Veronika Arichteva

Veronika Arichteva

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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