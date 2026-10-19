Jedni ji chválí, druzí jí vyčítají hloupost. Veronika Arichteva ukázala černobílé fotky a fanoušci se neudrželi

Černobílé portréty v pánském looku, ostře řezaný styling, tvář zachycená v kontrastu světla a stínu. A mezi prsty cigareta. Veronika Arichteva sdílela sérii snímků od pražské módní fotografky Anny Koniajevové, make-up měl na starosti vizážista Pavel Kortan. Herečka v popisku děkovala za stylizaci. Komentáře pod příspěvkem se ale rychle přesunuly od estetiky k morálce, od obdivu k ostrým výtkám. Dvě čtení jednoho obrazu se střetla tak hlasitě, že téma převzala i média.
Retro glamour, nebo nezodpovědný signál před obrovským publikem?
Obdivná část reakcí mířila přesně tam, kam focení zjevně cílilo. Charisma, sex-appeal, atmosféra starých hollywoodských portrétů. Černobílá tonalita, pánský střih saka, pohled přes rameno, to všechno funguje jako vědomý retro-fashion koncept, který má svůj vizuální jazyk a svou tradici. Část fanoušků ocenila odvahu vybočit z obvyklého instagramového repertoáru herečky.
Jenže druhá vlna komentářů přišla stejně rychle. A mířila na jedinou věc: cigaretu. Kritici nerozporovali kvalitu snímků ani styling. Vadilo jim, že herečka s přibližně 563 tisíci sledujícími estetizuje kouření na veřejném profilu. „Tohle dnes dělá už jen hlupák,“ tak zněl tón nejostřejších příspěvků. Kortan v komentářích reagoval, že šlo o „mood“ a Arichtevu kouřit neviděl. Sama herečka se k rozjeté debatě podle dohledatelných zdrojů samostatně nevyjádřila.
Proč zrovna Arichteva vyvolala takovou bouři
Kdyby stejné snímky sdílela influencerka, která staví značku na provokaci, komentáře by nejspíš vypadaly jinak. Arichteva ale dlouhodobě buduje profil, který velká část publika čte jako důvěryhodný a rodinný. V rozhovoru pro Novinky v červnu 2025 sama zdůraznila, že si spolupráce pečlivě vybírá a „určitě se nevyfotí se vším, za co jí zaplatí“. Otevírá rodičovská témata, mluví o hodnotách. Právě proto cigareta v editorialu působí kontrastněji, a právě proto ji část sledujících přečetla jako rozpor.
Podle nás je nejzajímavější moment celého sporu právě tohle: jediná rekvizita dokázala přehlušit celé focení a proměnit módní editorial v test hodnot publika. Fotky samotné jsou řemeslně zdařilé. Ale debata se od první minuty točila výhradně kolem kouření.
Cigareta v roce 2026: česká čísla, která vysvětlují citlivost
Spor kolem Arichtevy nevznikl ve vzduchoprázdnu. Česko má s nikotinem aktuální a měřitelný problém. Podle studie NAUTA 2025, jejíž výsledky zveřejnil Státní zdravotní ústav letos v květnu, užívá nikotin 38,8 % mladých Čechů ve věku 15 až 24 let. Každý čtvrtý z nich denně.
Zároveň platí, že společenská tolerance ke kouření klesá. Tři čtvrtiny respondentů vyjadřují spokojenost se zákazem kouření v restauracích, 42 % podporuje úplný zákaz cigaretové reklamy. Světová zdravotnická organizace výslovně upozorňuje, že i zábavní média a sociální sítě mohou zobrazováním tabáku vytvářet příznivé postoje a zvyšovat ochotu mladých kouření vyzkoušet.
Popkultura přitom cigaretu paradoxně vrací. Jak upozornila ČT24, kouření škodí zdraví, ale rozhodně ne image; v módních editorialech, filmech i na sociálních sítích se cigareta znovu objevuje jako symbol stylu, ne masového návyku. Veřejné zdravotnictví tento trend sleduje jako rizikový. A právě do tohoto napětí mezi estetikou a epidemiologií spadl i instagramový post české herečky.
Kde končí rekvizita a začíná normalizace
Formálně nejde o reklamní kauzu. Arichteva nepropagovala žádnou tabákovou značku, nešlo o placenou spolupráci s nikotinovým produktem. To ji odlišuje třeba od případů Ornelly Koktové a Hany Mašlíkové, které v září 2026 čelily kritice za možnou nepřípustnou reklamu na e-cigaretu; tam už debata mířila k právním hranicím.
U Arichtevy se spor odehrává na rovině společenské normy a osobní odpovědnosti. A právě proto nemá jednoznačného vítěze. Jeden tábor hájí estetiku a osobní svobodu: lidé prostě kouří, fotka je fotka, umění nepotřebuje morální povolení. Druhý tábor čte cigaretu jako špatný veřejný signál od osobnosti, která ví, kolik lidí ji sleduje a jak na ně působí.
Zajímavý je i historický detail. V roce 2018 Arichteva podle tehdejších mediálních zmínek „sekla s cigaretami“ kvůli kondici před StarDance. To naznačuje nějakou minulou zkušenost s kouřením, a zároveň posiluje dojem, že cigareta na aktuálních snímcích fungovala spíš jako vědomě zvolená rekvizita než jako zachycený návyk.
Bouře ve sklenici vody, nebo varování pro influencery?
Mediální anketa k tématu nasbírala přes šest tisíc hlasů. Krátkodobě spor Arichtevy pozornost zvýšil, každý komentář, každé sdílení, každý článek posiluje dosah profilu. Dlouhodobý reputační zásah se zatím nerýsuje. Silnější problém by hrozil teprve tehdy, kdyby se podobný obsah opakoval nebo spojil s komerční propagací nikotinového výrobku.
Podle nás ale celá epizoda ukazuje něco podstatnějšího než jednu instagramovou přestřelku. V prostředí, kde téměř čtyřicet procent mladých Čechů užívá nikotin a kde veřejná citlivost na jeho mediální atraktivizaci roste, se i „pouhá rekvizita“ stává politickým gestem. Ať už to autor zamýšlel, nebo ne
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová