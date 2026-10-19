Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Za socialismu ho měl každý kluk. Teď je z něj svatý grál sběratelů a platí až 10 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Malý zavírací nožík ve tvaru ryby míval doma skoro každý. Ležel v kuchyňské zásuvce, vozil se na výlety a dětem často sloužil jako první vlastní nůž. Za socialismu stál jen pár korun a málokoho napadlo, že by ho měl schovávat jako sběratelský předmět.
Za socialismu ho měl každý kluk. Teď je z něj svatý grál sběratelů a platí až 10 000 Kč

Za socialismu ho měl každý kluk. Teď je z něj svatý grál sběratelů a platí až 10 000 Kč

Zdroj: Shadster – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Creative Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Tyto termální lázně přetékají luxusem, nesmí tam děti a mají velké slevy a balíčky pro seniory
Tyto termální lázně přetékají luxusem, nesmí tam děti a mají velké slevy a balíčky pro seniory
Nemusí jim být ani 18 let, nepotřebují maturitu, pod 60 000 Kč/měsíc nejdou a firmy se o ně perou
Nemusí jim být ani 18 let, nepotřebují maturitu, pod 60 000 Kč/měsíc nejdou a firmy se o ně perou

Částka přes 60 000 Kč měsíčně pro juniorního správce sociálních sítí vyvolává otázky. Kdo téma sleduje...

Státní svátky a dny volna v roce 2027. Kdo je chytře využije, získá lehce spoustu dovolené
Státní svátky a dny volna v roce 2027. Kdo je chytře využije, získá lehce spoustu dovolené

V roce 2027 vyjde několik svátků výhodně. V červenci například budou stačit tři dny dovolené na to, abyste...

Jestli máte doma tuhle porcelánovou vázu po babičce, nevyhazujte ji. Sběratelé za ni dají až 100 000 Kč
Jestli máte doma tuhle porcelánovou vázu po babičce, nevyhazujte ji. Sběratelé za ni dají až 100 000 Kč

Neděle odpoledne, voní kafe a bábovka, v obýváku je sváteční ticho. A v prosklené vitríně mezi skleničkami...

Měli byste šanci přežít, kdyby vás spolkla velryba? Vědci popsali realistický scénář
Měli byste šanci přežít, kdyby vás spolkla velryba? Vědci popsali realistický scénář

Příběh Jonáše fascinuje lidstvo staletí. Nový film oživil starý strach a vědci vysvětlují, co by se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.