Reklama
Geniální způsob, jak si provonět byt za 0 Kč. Vůně je jako z drahého hotelu a přitom ji vyrobíte ze 2 věcí z kuchyněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pomeranč oloupete, sníte a kůru hodíte do koše. Přitom právě ta slupka […]
Geniální způsob, jak si provonět byt za 0 Kč. Vůně je jako z drahého hotelu a přitom ji vyrobíte ze 2 věcí z kuchyně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 19.10.2026 07:24
Reklama
Otevřete dnes pračku a podívejte se na gumové těsnění. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za vodu i elektřinu zbytečně
Stačí odklopit okraj gumy kolem dvířek a posvítit si do záhybu. To, […]
Ani Lidl, ani Kaufland. Češi teď ve velkém jezdí nakupovat do Polska. Máslo tam stojí klidně o 70 % méně
Kostka másla patří k položkám, u kterých Češi hlídají cenu nejpečlivěji. Lidé […]
Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČR
V regálu drogerie většina z nás sáhne po lahvi, kterou zná z […]
Geniální způsoby využití starého kartáčku na zuby. Stojí 0 Kč a funguje až 17krát lépe než houbička
Zubaři radí měnit kartáček zhruba každé tři měsíce, takže jich v domácnosti […]
Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
- V sáčku místa dost, vysavač přesto protestuje. Jemný prach může ucpat póry
- Dušičková dekorace z tújí: 4 krásné nápady na věnec, truhlík i misku, které zvládnete vyrobit doma
- Jednou a dost. Opakované používání krabiček může jídlo kontaminovat, říká chemik
- Nejhorší brambory ze supermarketu. Češi je pořád kupují a neví, co je s nimi špatně
Konec devátých tříd. Rodiče i experti mají k plánu Okamury zásadní výhrady
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:45
Jedna polévková lžíce močoviny pod jahody v září a příští rok sklidíte o 30 % víc. Ale přesypat dávku znamená zničit celý záhon
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:40
3 min
Tradiční vepřovka ve vlastní šťávě s kmínem. Domácí masová pochoutka podle starých receptů
Cooky.cz
dnes, 08:40
4 min
ANO, STAN a PRO Plzeň podepsaly koaliční smlouvu a zrušily post radního pro bezpečnost
Plzeňská Drbna
dnes, 08:38
2 min
STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc podepsali koaliční smlouvu
Hanácká Drbna
dnes, 08:32
1 min
Reklama
Tyto tři druhy ovoce nesmí do lednice. O banánech ví každý, další dva jsou velké překvapení
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
2 min
Tohle nesnáší číšníci úplně nejvíc: „Nesnášíme, když to Češi dělají“
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
3 min
Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesi
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Tohle dokáže jedině on, velebí Lyon Šulce. Francouzský novinář mu vymyslel přezdívku
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:30
Dobrá zpráva z Jihlavy: V Rošického ulicí se po roce a půl jezdí opět komfortně
Jihlavská Drbna
dnes, 08:27
2 min
Reklama
Místo hodinové infuze jedna injekce. Vědci z Brna vyvinuli novou zbraň na mrtvici
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:25
Vokalistka Lucie Bílé je těhotná! Maky prozradila velké tajemství, reakce zpěvačky ji dojala
Aplausin.cz
dnes, 08:24
2 min
Na plzeňské radnici bude vládnout koalice ANO, STAN a Pro Plzeň. Primátorem má zůstat Zazrzycký
HN.cz
dnes, 08:18
Jedni ji chválí, druzí jí vyčítají hloupost. Veronika Arichteva ukázala černobílé fotky a fanoušci se neudrželi
VIPživot.cz
dnes, 08:11
4 min
Hurikán Wilma během jediného dne téměř neuvěřitelně zesílil. Jeho rekord v Atlantiku stále platí
Kód Enigma
dnes, 08:10
3 min
Reklama
Tento týden v seriálu Ulice: Krutá pravda, nekalé úmysly a náročná zkouška
ReadZone
dnes, 08:08
2 min
Baleríny odmítají zmizet. Na podzim 2026 jsou méně roztomilé a mnohem zajímavější
Poudree.cz
dnes, 08:05
4 min
Epileptický záchvat může postihnout také psa. Správná a pohotová reakce majitele pomůže čtyřnohého miláčka ochránit
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:00
3 min
Nvidia popírá konec GeForce RTX 5090. Odstranění z nabídky ale nevysvětlila
diit.cz
dnes, 08:00
2 min
Show Jana Krause: Vignerová s Kolečkem promluvili o svém manželství. Zavedli řeč na vynechávání jména
V Telce
dnes, 07:59
3 min
Reklama
Provokatérka s přezdívkou „rudá pornografka“. Elfriede Jelineková slaví 80 let
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:55
Důchod nemusí chodit pořád stejně. Změna výplaty může seniorům ušetřit čekání i poplatky
Byznys trendy
dnes, 07:55
4 min
Tenhle kabát z ČSSR visel ve skříni skoro u každé babičky. Dnes je zase největší módní hit podzimu
ExtraInspirace
dnes, 07:47
3 min
Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy
Asenior.cz
dnes, 07:47
4 min
Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky
Meteocentrum.cz
dnes, 07:42
2 min
Reklama
Jednoduché „hříšné“ řezy vypadají jako pracný zákusek, jejich domácí příprava však není nijak složitá
Cooky.cz
dnes, 07:35
5 min
Děláte historickou chybu, vmetl Trumpovi zhrzený Zelenskyj. Navrhl zásadní ústupek
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:33
Temný zvěrokruh: Jaké halloweenské strašidlo vás vystihuje?
Aurazine
dnes, 07:30
3 min
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý
Bruneta v kuchyni
dnes, 07:30
4 min
Za socialismu ho měl každý kluk. Teď je z něj svatý grál sběratelů a platí až 10 000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:30
4 min
Reklama
Kolik si za měsíc vydělá váš zubař? Až to číslo uvidíte, budete zírat
Extrafit.cz
dnes, 07:29
4 min
Zpověď Františka Ringo Čecha o nemocném Novotném: Držím ho v milosrdné lži!
Aplausin.cz
dnes, 07:26
2 min
Tragická nehoda motocyklu na Opavsku si vyžádala život spolujezdkyně
Náš REGION
dnes, 07:24
1 min
Geniální způsob, jak si provonět byt za 0 Kč. Vůně je jako z drahého hotelu a přitom ji vyrobíte ze 2 věcí z kuchyně
PrimaProstor.cz
dnes, 07:24
4 min
Ota Jirák měl za sebou vážné zdravotní potíže. Humor ho ale neopouštěl
Žena.cz
dnes, 07:22
Reklama
Kůň s oslem vyrazili na procházku bez majitele. V Maloměřicích je dostihli strážníci
Brněnská Drbna
dnes, 07:20
1 min
Důchod 20 tisíc od ledna 2027: Tři příklady ukazují, proč nepřibude každému stejně
Byznys trendy
dnes, 07:15
3 min
Pouliční násilí překročilo hranice. Rabování, slzný plyn, vyděšení turisté v Miláně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:14
Tenhle kostkovaný ubrus stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé z ciziny nabízejí i 8 500 Kč
Extrafit.cz
dnes, 07:14
4 min
Překvapení z Číny. Tamní ekonomika roste rychleji, než se čekalo. Domácnosti ale šetří
HN.cz
dnes, 07:11
Reklama
Reklama
Mia ze Zrádců porodila. Fanoušci teď řeší jeden detail na první fotce miminka
„Popření biologie.“ Svět v údivu, Kocumová je šampionkou 26 let po konci kariéry
Ota Jirák měl za sebou vážné zdravotní potíže. Humor ho ale neopouštěl
Ruská velvyslankyně v Česku: Měla bych sem asi pozvat naše vojenské experty
Zakázala sis čokoládu. Teď na ni myslíš celý den. Jak si při hubnutí vyrábíme problém z úplně normálního jídla
Reklama
Reklama