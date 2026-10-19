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Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy

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Čeští houbaři vynesou z lesů v průměru přes 20 tisíc tun hub ročně. Jeden naplní košík za hodinu, druhý chodí lesem do setmění a domů nese pár babek. Rozdíl mezi nimi obvykle tvoří výběr lesa a načasování výpravy. Oficiální žebříček...
Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy

Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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