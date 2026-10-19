Vyhlašujeme nejlepší místa na sběr hub v České republice. Umístilo se Krušnohoří i místo kousek od Prahy

Čeští houbaři vynesou z lesů v průměru přes 20 tisíc tun hub ročně. Jeden naplní košík za hodinu, druhý chodí lesem do setmění a domů nese pár babek. Rozdíl mezi nimi obvykle tvoří výběr lesa a načasování výpravy.
Oficiální žebříček houbařských revírů nikdo nevede. Sestavili jsme proto vlastní pořadí podle map Českého hydrometeorologického ústavu, hlášení z letošní sezony a tipů zkušených houbařů.
Než vyrazíte, otevřete mapu ČHMÚ
Meteorologové denně přepočítávají, kde mají houby nejlepší podmínky. Do výpočtu vstupuje průměrná teplota posledních sedmi dní a množství vody, které půda nasála za uplynulý měsíc. Od roku 2023 se na mapě podílí také Česká mykologická společnost. Mapa má pět stupňů a zelená barva slibuje nejvyšší šanci na hřiby a další mykorhizní houby.
Samotný déšť ale nestačí. Bedly a pečárky vyrazí už za pár dní, hřiby si dají na čas a nejvíc jich přibývá zhruba deset dní po vydatných srážkách, pokud po nich přijde teplo bez velkých veder.
Ani zelená plocha na mapě nezaručuje plný košík. „Počasí je lokální a houby jsou v tom ještě horší,“ uvedl pro Novinky předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa. Houby se totiž řídí i podložím, které se může lišit i v rámci jednoho lesa. Pro Seznam Zprávy Landa doplnil, že nejbohatší houbařské týdny teď častěji připadají na přelom září a října.
Zlato bere Krušnohoří a hory na severu
Na začátku září vycházely na mapě ČHMÚ nejlepší podmínky v Krušných horách, Krkonoších a Orlických horách a mykologové to potvrzovali i z terénu. Krušnohoří se mezi nejslibnější oblasti dostávalo i v předchozích sezonách, proto mu patří první místo.
Hned za ním jsou Krkonoše, kde mapa už v polovině července zeleně svítila kolem Špindlerova Mlýna, Harrachova a Pece pod Sněžkou. Jizerské hory patří k oblíbeným cílům, houbaři míří třeba do lesů kolem Bedřichova. Podle zářijové mapy ČHMÚ měly velmi vysokou šanci na růst hub lesy nedaleko Liberce. Horské lesy na severu se v létě tolik neprohřívají a vlhkost se v jejich půdě drží déle.
Krkonoše patřily letos k oblastem, kde mapa ČHMÚ ukazovala nejlepší podmínky pro růst hub. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pražané mají Brdy za humny
Pražským houbařům leží nejblíž Brdy, rozlehlý lesní masiv jihozápadně od metropole. Podle zářijových map patřila Brdská vrchovina ke středočeským oblastem s dobrými vyhlídkami.
Brdské lesy desítky let patřily vojákům a některé plochy zůstávají uzavřené i dnes. Výstražné tabule platí i pro houbaře a nejjistější je držet se vyznačených tras.
Na Moravě vládnou pohraniční hory
Moravští houbaři nejčastěji míří do hor. V Beskydech letos v létě mapa zezelenala mezi Čeladnou a Jablunkovem a také kolem Horní Lomné u slovenských hranic.
Jeseníky patří ke stálicím, které se na mapách s vysokou pravděpodobností růstu objevují sezonu co sezonu. Potvrdilo se to i letos na konci července, kdy je mapa řadila k oblastem s ideálními podmínkami.
Šumava drží, Vysočina kolísá
Šumava letos ukázala, jakou výhodu mají horské polohy v suchém roce. Ještě na začátku září, kdy měl hlavně východ jižních Čech špatné podmínky, vycházela Šumava na mapách dobře.
Horské polohy Šumavy si udržely dobré podmínky pro růst hub i v suchém roce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vysočina byla letos nevyrovnaná. Na začátku září měla podle mapy ČHMÚ lepší vyhlídky západní polovina kraje, zatímco na východě byla šance na růst hub nízká.
Poslední místo patří jižní Moravě
Na opačném konci pořadí skončila jižní Morava. Od léta až do září ji mapa ČHMÚ kvůli suchu barvila oranžově a místy rudě, takže se tamní houbaři letos často vraceli s prázdnou.
Všechny oblasti z našeho pořadí přehledně shrnuje následující tabulka:
Oblast Proč je v pořadí Krušné hory Na začátku září nejlepší podmínky na mapě ČHMÚ, mezi nejslibnější oblasti patřily i v předchozích sezonách Krkonoše Na začátku září nejlepší podmínky, už v polovině července zelená mapa kolem Špindlerova Mlýna, Harrachova a Pece pod Sněžkou Orlické hory Na začátku září mezi třemi oblastmi s nejlepšími podmínkami Jizerské hory Oblíbený cíl houbařů kolem Bedřichova, v září velmi vysoká šance v lesích nedaleko Liberce Brdy V září dobré vyhlídky, část bývalých vojenských ploch je dodnes uzavřená Beskydy Letos v létě zelená mapa mezi Čeladnou a Jablunkovem a kolem Horní Lomné Jeseníky Stálice map s vysokou pravděpodobností růstu, na konci července ideální podmínky Šumava Chladnější horské polohy, dobré vyhlídky ještě na začátku září Vysočina Na začátku září lepší podmínky v západní polovině kraje, na východě nízká šance Jižní Morava Poslední místo, od léta do září sucho a mapa oranžová až místy rudá Co smíte v cizím lese
Právo sbírat houby platí ve státních i soukromých lesích stejně, vlastnictví lesa na něm nic nemění. Lesní zákon v § 19 dává každému právo sbírat lesní plody pro vlastní potřebu. Platí přitom tři pravidla:
les nesmíte poškozovat, musíte dbát pokynů jeho vlastníka, houby z cizího lesa podle ministerstva zemědělství nesmíte prodávat, pokud k tomu nemáte svolení vlastníka.
Sbírejte výhradně houby, jejichž určením jste si naprosto jistí. Když váháte, poradí houbařské poradny, které provozují muzea a mykologické spolky po celé republice. Aplikace v telefonu takovou jistotu nedá a sporný kus je bezpečnější nechat v lese.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-kde-rostou-houby-314285, https://cnn.iprima.cz/mapa-kde-rostou-houby-517228, https://energozrouti.cz/clanek/aktualizovana-mapa-tady-se-ted-vyplati-vyrazit-do-lesa-na-hriby, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-mapa-cechum-radi-kam-zajit-na-houby-40482123, https://cnn.iprima.cz/houbarska-sezona-je-v-plnem-proudu-mapa-poradi-kde-muzete-nasbirat-plne-kosiky-517841, https://www.denik.cz/hobby/kde-hledat-houby.html, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a97982—20e-M-oK/sber-lesnich-plodin-2025, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289, https://www.finance.cz/clanky/547875-prodavat-nasbirane-houby-z-ciziho-lesa-je-zakazane-varuje-ministerstvo-zemedelstvi, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kde-rostou-houby/