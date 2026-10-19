Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesi

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Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jeho výroky by se daly tesat do kamene, jeho postřehy, ač staré téměř století, nás dodnes naplňují úžasem. Ano, Karel Čapek je osobností, na kterou můžeme být jakožto Češi právem hrdí.
Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesiZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 19.10.2026 08:30
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