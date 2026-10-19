Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeho výroky by se daly tesat do kamene, jeho postřehy, ač staré téměř století, nás dodnes naplňují úžasem. Ano, Karel Čapek je osobností, na kterou můžeme být jakožto Češi právem hrdí.
Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesi

Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesi

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Život za mřížemi nebyl pro Al Caponeho zase tak špatný. V Alcatrazu měl ve své cele v podstatě luxus
Život za mřížemi nebyl pro Al Caponeho zase tak špatný. V Alcatrazu měl ve své cele v podstatě luxus
Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého
Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého

Název Čertův sloup zní velmi tajemně, a pokud máte rádi magická místa, neměli byste toto místo na pražském...

Al Caponeho manželka, Mae Capone, byla starší, vzdělanější a oddaná katolička. Měli spolu jen jedno dítě, příčinou byl možná Al
Al Caponeho manželka, Mae Capone, byla starší, vzdělanější a oddaná katolička. Měli spolu jen jedno dítě, příčinou byl možná Al

Mae Capone vzdělaná a oddaná katolička. Svého manžela velmi podporovala a stála při něm i v jeho...

Festival mimomanželského styku na Jávě měl odpradávna přinést bohatství
Festival mimomanželského styku na Jávě měl odpradávna přinést bohatství

Kdo by si myslel, že cesta k bohatství může vést přes ložnici neznámého člověka? Díky zakázanému románku v...

Od 10 let zapleten do přepadení, loupeží a vydírání. Lucky Luciano byl předurčen k roli šéfa šéfů
Od 10 let zapleten do přepadení, loupeží a vydírání. Lucky Luciano byl předurčen k roli šéfa šéfů

Vykrádačky, násilné praktiky a vyhrožování. Takové bylo dětství největšího mistra organizovaného zločinu ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.