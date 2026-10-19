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Dobrá zpráva z Jihlavy: V Rošického ulicí se po roce a půl jezdí opět komfortně

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Od víkendu je opět průjezdná ulice Evžena Rošického v Jihlavě. Silnice byla loni na jaře rozkopaná. Místní nejdříve chtěli nový chodník, během přepracování projektu ale kritizovali, že se po provizorně upravené cestě nedá jezdit.
Dobrá zpráva z Jihlavy: V Rošického ulicí se po roce a půl jezdí opět komfortně

Dobrá zpráva z Jihlavy: V Rošického ulicí se po roce a půl jezdí opět komfortně

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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