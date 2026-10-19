Dobrá zpráva z Jihlavy: V Rošického ulicí se po roce a půl jezdí opět komfortně

Celý příběh začal výměnou vodovodního potrubí v sousední ulici Kapitána Jaroše. Tím se změnil tlak a bylo potřeba vyměnit trubky i v Rošického, původní plán počítal s rozkopáním jednoho jízdního pruhu. Pak ale bylo nutné zasáhnout i do druhého. „Po jeho odfrézování se potvrdilo, že poškození zasahuje i do spodních konstrukčních vrstev vozovky. Bylo tedy zřejmé, že dílčí oprava by problém dlouhodobě nevyřešila,“ uvedl pro Jihlavskou Drbnu letos v únoru mluvčí města Radovan Daněk. Do toho chtěli místní nový chodník a tak magistrát celou rekonstrukci zastavil.
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„Město si uvědomuje, že původní plán oprav ulice Rošického počítal s dřívější realizací,“ uznal na začátku letošního roku Daněk. Kritizovaný úsek mezi Jiráskovou ulicí a bazénem v tu dobu už několik měsíců připomínal tankodrom. Byla tam omezená rychlost na třicet kilometrů v hodině, což primátor Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL) považoval za přijatelné řešení. „Když řidiči nejezdí jako blázni, jezdit se po tom dá,“ uvedl. Díky opravám a uzavření bazénu v ulici pak nebyl provoz tak frekventovaný jako jindy.
Chodníky splynuly s vozovkou
Letos na jaře se dali dělníci do práce podle nového projektu. „Ulice dostane novou tvář. Při podélném parkování je problém, aby se tu vyhnula dvě vozidla, aniž by jedno z nich najelo na chodník. Dojde k rozšíření silnice o šířku trávníku, kde nelze vysadit žádnou zeleň, pod trávníkem vede hlavní kanalizační potrubí. Opěrná stěna, která dělí ulici a hřiště, se lehce naklání směrem do ulice, bude zde nové oplocení a chodník se posune hned vedle,“ popsal v dubnu přímo na místě vedoucí odboru rozvoje města Michal Horňák.
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Došlo také na vyvýšení chodníků, které se před osmnácti lety srovnaly s vozovkou. „Ulice vznikla kolem roku 1960 a někdy v roce 2008 proběhlo kompletní přeasfaltování, čímž chodníky splynuly s vozovkou,“ vzpomněl Horňák. „Bude to výrazný zásah, ale bude k lepšímu,“ dodal. Nyní jsou chodníky o deset centimetrů výše než silnice, pro chodce je ulice bezpečnější a také přehlednější. Letošní práce vyšly na deset milionů korun a ještě nejsou zcela dokončené.
Od sobotního dopoledne je ale ulice opět plně průjezdná v celé délce od Jiráskovy až po Pavlovovu. Účastníci plaveckých závodů pro hendikepované sportovce Jihlavský ježek tak měly do nově zrekonstruovaného bazénu podstatně komfortnější cestu. Vedení města předpokládá, že opravená ulice bude sloužit po pořádné opravě veřejnosti další desítky let.