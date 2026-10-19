Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky

Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republikyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republikyZdroj: 123rf
Článek byl publikován 19.10.2026 07:42
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Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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