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Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky

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Nejnovější výstupy modelů nám ukazují, že do Česka ještě krátce pronikne natolik teplý vzduch, díky čemuž se odpolední maxima místy přehoupnou přes 20 °C. Stane se tak ve středu, kdy současně od západu dorazí i déšť.
Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky

Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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